UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün UniLend Finance qiymət proqnozlarını əldə edin. UFT qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

UniLend Finance qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

UniLend Finance Qiymət Proqnozu
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 22:25:49 (UTC+8)

UniLend Finance 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, UniLend Finance potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,004297 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, UniLend Finance potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,004512 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, UFT üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,004738 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, UFT üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,004974 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, UFT üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,005223 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, UFT üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,005484 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə UniLend Finance qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,008934 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə UniLend Finance qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,014553 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,004297
    0,00%
  • 2026
    $ 0,004512
    5,00%
  • 2027
    $ 0,004738
    10,25%
  • 2028
    $ 0,004974
    15,76%
  • 2029
    $ 0,005223
    21,55%
  • 2030
    $ 0,005484
    27,63%
  • 2031
    $ 0,005759
    34,01%
  • 2032
    $ 0,006047
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,006349
    47,75%
  • 2034
    $ 0,006666
    55,13%
  • 2035
    $ 0,007000
    62,89%
  • 2036
    $ 0,007350
    71,03%
  • 2037
    $ 0,007717
    79,59%
  • 2038
    $ 0,008103
    88,56%
  • 2039
    $ 0,008508
    97,99%
  • 2040
    $ 0,008934
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli UniLend Finance Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,004297
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,004298
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,004301
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,004315
    0,41%
Bu Gün Üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində UFT üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,004297$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində UFT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,004298$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində UFT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,004301$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra UFT üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,004315$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari UniLend Finance Qiymət Statistikaları

--

$ 429,76K
$ 429,76K$ 429,76K

100,00M
100,00M 100,00M

Ən son UFT qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan UFT təklifi 100,00M və ümumi bazar dəyəri $ 429,76K təşkil edir.

UniLend Finance Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, UniLend Finance canlı qiymət səhifəsində UniLend Finance üçün cari qiymət 0,004297 USD təşkil edir. UniLend Finance (UFT) üçün dövriyyədə olan təklif: 100,00M UFT. Bu da ona 429.757$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    18,29%
    $ 0,000664
    $ 0,004375
    $ 0,003507
  • 7 Gün
    13,62%
    $ 0,000585
    $ 0,004489
    $ 0,003096
  • 30 Gün
    7,02%
    $ 0,000301
    $ 0,004489
    $ 0,003096
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində UniLend Finance qiymət hərəkəti 0,000664$ oldu və bu da dəyərində 18,29% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində UniLend Finance ticarəti ən yüksək 0,004489$ və ən aşağı 0,003096$ qiymətlərlə olub. Qiymət 13,62% dəyişib. Bu son tendensiya UFT üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda UniLend Finance qiymətində 7,02% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,000301$ qiymət artımını göstərir. Bu, UFT üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

UniLend Finance (UFT) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

UniLend Finance Qiymət Proqnozu Modulu UFT potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər UniLend Finance üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan UFT qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin UniLend Finance qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın UFT aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): UFT momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və UniLend Finance gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

UFT Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

UFT Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

UFT indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, UFT -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay UFT üçün qiymət proqnozu nədir?
UniLend Finance (UFT) qiymət proqnozu alətinə əsasən, UFT qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 UFT 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 UniLend Finance (UFT) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə UFT 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə UFT üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
UniLend Finance (UFT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 UFT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə UFT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, UniLend Finance (UFT) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə UFT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, UniLend Finance (UFT) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 UFT 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 UniLend Finance (UFT) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə UFT 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün UFT qiymət proqnozu nədir?
UniLend Finance (UFT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 UFT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.