Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Synthetix sUSD qiymət proqnozlarını əldə edin. SUSD qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Synthetix sUSD qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Synthetix sUSD Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:49:14 (UTC+8)

Synthetix sUSD 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Synthetix sUSD potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,983488 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Synthetix sUSD potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 1,0326 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, SUSD üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,0842 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, SUSD üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,1385 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SUSD üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 1,1954 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SUSD üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 1,2552 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Synthetix sUSD qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 2,0446 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Synthetix sUSD qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 3,3304 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,983488
    0,00%
  • 2026
    $ 1,0326
    5,00%
  • 2027
    $ 1,0842
    10,25%
  • 2028
    $ 1,1385
    15,76%
  • 2029
    $ 1,1954
    21,55%
  • 2030
    $ 1,2552
    27,63%
  • 2031
    $ 1,3179
    34,01%
  • 2032
    $ 1,3838
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 1,4530
    47,75%
  • 2034
    $ 1,5257
    55,13%
  • 2035
    $ 1,6019
    62,89%
  • 2036
    $ 1,6820
    71,03%
  • 2037
    $ 1,7662
    79,59%
  • 2038
    $ 1,8545
    88,56%
  • 2039
    $ 1,9472
    97,99%
  • 2040
    $ 2,0446
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Synthetix sUSD Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,983488
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,983622
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,984431
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,987529
    0,41%
Bu Gün Üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində SUSD üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,983488$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində SUSD üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,983622$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində SUSD üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,984431$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra SUSD üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,987529$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Synthetix sUSD Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 42,75M
$ 42,75M$ 42,75M

43,69M
43,69M 43,69M

--
----

--

Ən son SUSD qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan SUSD təklifi 43,69M və ümumi bazar dəyəri $ 42,75M təşkil edir.

Synthetix sUSD Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Synthetix sUSD canlı qiymət səhifəsində Synthetix sUSD üçün cari qiymət 0,983488 USD təşkil edir. Synthetix sUSD (SUSD) üçün dövriyyədə olan təklif: 43,69M SUSD. Bu da ona 42.749.535$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,04%
    $ 0,000433
    $ 0,991274
    $ 0,978402
  • 7 Gün
    -1,04%
    $ -0,010273
    $ 1,0035
    $ 0,980307
  • 30 Gün
    -0,61%
    $ -0,006091
    $ 1,0035
    $ 0,980307
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Synthetix sUSD qiymət hərəkəti 0,000433$ oldu və bu da dəyərində 0,04% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Synthetix sUSD ticarəti ən yüksək 1,0035$ və ən aşağı 0,980307$ qiymətlərlə olub. Qiymət -1,04% dəyişib. Bu son tendensiya SUSD üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Synthetix sUSD qiymətində -0,61% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,006091$ qiymət artımını göstərir. Bu, SUSD üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Synthetix sUSD (SUSD) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Synthetix sUSD Qiymət Proqnozu Modulu SUSD potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Synthetix sUSD üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan SUSD qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Synthetix sUSD qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın SUSD aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): SUSD momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Synthetix sUSD gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

SUSD Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

SUSD Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

SUSD indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, SUSD -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay SUSD üçün qiymət proqnozu nədir?
Synthetix sUSD (SUSD) qiymət proqnozu alətinə əsasən, SUSD qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 SUSD 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Synthetix sUSD (SUSD) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə SUSD 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə SUSD üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Synthetix sUSD (SUSD) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 SUSD qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə SUSD üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Synthetix sUSD (SUSD) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə SUSD üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Synthetix sUSD (SUSD) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 SUSD 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Synthetix sUSD (SUSD) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə SUSD 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün SUSD qiymət proqnozu nədir?
Synthetix sUSD (SUSD) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 SUSD qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.