Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Soul Graph qiymət proqnozlarını əldə edin. GRPH qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Soul Graph qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Soul Graph Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Soul Graph 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Soul Graph potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,001916 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Soul Graph potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,002012 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GRPH üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,002113 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GRPH üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,002218 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GRPH üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,002329 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GRPH üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,002446 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Soul Graph qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,003984 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Soul Graph qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,006490 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,001916
    0,00%
  • 2026
    $ 0,002012
    5,00%
  • 2027
    $ 0,002113
    10,25%
  • 2028
    $ 0,002218
    15,76%
  • 2029
    $ 0,002329
    21,55%
  • 2030
    $ 0,002446
    27,63%
  • 2031
    $ 0,002568
    34,01%
  • 2032
    $ 0,002697
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,002831
    47,75%
  • 2034
    $ 0,002973
    55,13%
  • 2035
    $ 0,003122
    62,89%
  • 2036
    $ 0,003278
    71,03%
  • 2037
    $ 0,003442
    79,59%
  • 2038
    $ 0,003614
    88,56%
  • 2039
    $ 0,003795
    97,99%
  • 2040
    $ 0,003984
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Soul Graph Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,001916
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,001917
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,001918
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,001924
    0,41%
Bu Gün Üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində GRPH üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,001916$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində GRPH üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,001917$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində GRPH üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,001918$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra GRPH üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,001924$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Soul Graph Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 1,91M
$ 1,91M$ 1,91M

999,89M
999,89M 999,89M

--
----

--

Ən son GRPH qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan GRPH təklifi 999,89M və ümumi bazar dəyəri $ 1,91M təşkil edir.

Soul Graph Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Soul Graph canlı qiymət səhifəsində Soul Graph üçün cari qiymət 0,001916 USD təşkil edir. Soul Graph (GRPH) üçün dövriyyədə olan təklif: 999,89M GRPH. Bu da ona 1.906.135$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    17,35%
    $ 0,000283
    $ 0,001919
    $ 0,001597
  • 7 Gün
    61,64%
    $ 0,001181
    $ 0,001918
    $ 0,001056
  • 30 Gün
    37,72%
    $ 0,000723
    $ 0,001918
    $ 0,001056
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Soul Graph qiymət hərəkəti 0,000283$ oldu və bu da dəyərində 17,35% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Soul Graph ticarəti ən yüksək 0,001918$ və ən aşağı 0,001056$ qiymətlərlə olub. Qiymət 61,64% dəyişib. Bu son tendensiya GRPH üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Soul Graph qiymətində 37,72% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,000723$ qiymət artımını göstərir. Bu, GRPH üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Soul Graph (GRPH) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Soul Graph Qiymət Proqnozu Modulu GRPH potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Soul Graph üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan GRPH qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Soul Graph qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın GRPH aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): GRPH momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Soul Graph gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

GRPH Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

GRPH Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

GRPH indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, GRPH -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay GRPH üçün qiymət proqnozu nədir?
Soul Graph (GRPH) qiymət proqnozu alətinə əsasən, GRPH qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 GRPH 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Soul Graph (GRPH) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GRPH 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə GRPH üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Soul Graph (GRPH) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 GRPH qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə GRPH üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Soul Graph (GRPH) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə GRPH üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Soul Graph (GRPH) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 GRPH 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Soul Graph (GRPH) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GRPH 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün GRPH qiymət proqnozu nədir?
Soul Graph (GRPH) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 GRPH qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.