Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Restaking Vault ETH qiymət proqnozlarını əldə edin. RSTETH qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Restaking Vault ETH qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Restaking Vault ETH Qiymət Proqnozu
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:45:18 (UTC+8)

Restaking Vault ETH 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Restaking Vault ETH potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 4.696,54 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Restaking Vault ETH potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 4.931,367 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, RSTETH üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 5.177,9353 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, RSTETH üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 5.436,8321 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RSTETH üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 5.708,6737 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RSTETH üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 5.994,1074 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Restaking Vault ETH qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 9.763,7693 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Restaking Vault ETH qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 15.904,1514 səviyyəsinə çata bilər.

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Restaking Vault ETH Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 4.696,54
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 4.697,1833
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 4.701,0435
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 4.715,8408
    0,41%
Bu Gün Üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində RSTETH üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 4.696,54$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində RSTETH üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 4.697,1833$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində RSTETH üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 4.701,0435$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra RSTETH üçün proqnozlaşdırılan qiymət 4.715,8408$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Restaking Vault ETH Qiymət Statistikaları

----

$ 135,28M
$ 135,28M$ 135,28M

28,72K
28,72K 28,72K

Ən son RSTETH qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan RSTETH təklifi 28,72K və ümumi bazar dəyəri $ 135,28M təşkil edir.

Restaking Vault ETH Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Restaking Vault ETH canlı qiymət səhifəsində Restaking Vault ETH üçün cari qiymət 4.696,54 USD təşkil edir. Restaking Vault ETH (RSTETH) üçün dövriyyədə olan təklif: 28,72K RSTETH. Bu da ona 135.276.590$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,27%
    $ 12,42
    $ 4.713,19
    $ 4.536,54
  • 7 Gün
    -2,28%
    $ -107,0825
    $ 5.181,3404
    $ 4.536,5359
  • 30 Gün
    -9,63%
    $ -452,5515
    $ 5.181,3404
    $ 4.536,5359
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Restaking Vault ETH qiymət hərəkəti 12,42$ oldu və bu da dəyərində 0,27% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Restaking Vault ETH ticarəti ən yüksək 5.181,3404$ və ən aşağı 4.536,5359$ qiymətlərlə olub. Qiymət -2,28% dəyişib. Bu son tendensiya RSTETH üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Restaking Vault ETH qiymətində -9,63% dəyişiklik olub, bu da təxminən -452,5515$ qiymət artımını göstərir. Bu, RSTETH üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Restaking Vault ETH Qiymət Proqnozu Modulu RSTETH potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Restaking Vault ETH üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan RSTETH qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Restaking Vault ETH qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın RSTETH aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): RSTETH momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Restaking Vault ETH gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

RSTETH Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

RSTETH Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

RSTETH indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, RSTETH -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay RSTETH üçün qiymət proqnozu nədir?
Restaking Vault ETH (RSTETH) qiymət proqnozu alətinə əsasən, RSTETH qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 RSTETH 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Restaking Vault ETH (RSTETH) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə RSTETH 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə RSTETH üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Restaking Vault ETH (RSTETH) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 RSTETH qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə RSTETH üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Restaking Vault ETH (RSTETH) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə RSTETH üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Restaking Vault ETH (RSTETH) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 RSTETH 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Restaking Vault ETH (RSTETH) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə RSTETH 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün RSTETH qiymət proqnozu nədir?
Restaking Vault ETH (RSTETH) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 RSTETH qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.