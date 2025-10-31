Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Memetern qiymət proqnozlarını əldə edin. MXT qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Memetern qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Memetern Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Memetern 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Memetern potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,022118 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Memetern potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,023224 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, MXT üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,024386 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, MXT üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,025605 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, MXT üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,026885 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, MXT üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,028230 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Memetern qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,045983 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Memetern qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,074902 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,022118
    0,00%
  • 2026
    $ 0,023224
    5,00%
  • 2027
    $ 0,024386
    10,25%
  • 2028
    $ 0,025605
    15,76%
  • 2029
    $ 0,026885
    21,55%
  • 2030
    $ 0,028230
    27,63%
  • 2031
    $ 0,029641
    34,01%
  • 2032
    $ 0,031123
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,032679
    47,75%
  • 2034
    $ 0,034313
    55,13%
  • 2035
    $ 0,036029
    62,89%
  • 2036
    $ 0,037830
    71,03%
  • 2037
    $ 0,039722
    79,59%
  • 2038
    $ 0,041708
    88,56%
  • 2039
    $ 0,043794
    97,99%
  • 2040
    $ 0,045983
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Memetern Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,022118
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,022121
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,022140
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,022209
    0,41%
Bu Gün Üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində MXT üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,022118$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində MXT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,022121$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində MXT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,022140$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra MXT üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,022209$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Memetern Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 22,08M
$ 22,08M$ 22,08M

1,00B
1,00B 1,00B

--
----

--

Ən son MXT qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan MXT təklifi 1,00B və ümumi bazar dəyəri $ 22,08M təşkil edir.

Memetern Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Memetern canlı qiymət səhifəsində Memetern üçün cari qiymət 0,022118 USD təşkil edir. Memetern (MXT) üçün dövriyyədə olan təklif: 1,00B MXT. Bu da ona 22.082.008$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -4,29%
    $ -0,000992
    $ 0,023944
    $ 0,021958
  • 7 Gün
    11,66%
    $ 0,002580
    $ 0,023855
    $ 0,018304
  • 30 Gün
    -2,06%
    $ -0,000457
    $ 0,023855
    $ 0,018304
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Memetern qiymət hərəkəti -0,000992$ oldu və bu da dəyərində -4,29% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Memetern ticarəti ən yüksək 0,023855$ və ən aşağı 0,018304$ qiymətlərlə olub. Qiymət 11,66% dəyişib. Bu son tendensiya MXT üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Memetern qiymətində -2,06% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,000457$ qiymət artımını göstərir. Bu, MXT üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Memetern (MXT) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Memetern Qiymət Proqnozu Modulu MXT potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Memetern üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan MXT qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Memetern qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın MXT aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): MXT momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Memetern gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

MXT Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

MXT Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

MXT indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, MXT -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay MXT üçün qiymət proqnozu nədir?
Memetern (MXT) qiymət proqnozu alətinə əsasən, MXT qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 MXT 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Memetern (MXT) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə MXT 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə MXT üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Memetern (MXT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 MXT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə MXT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Memetern (MXT) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə MXT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Memetern (MXT) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 MXT 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Memetern (MXT) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə MXT 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün MXT qiymət proqnozu nədir?
Memetern (MXT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 MXT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.