Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Hypha Staked AVAX qiymət proqnozlarını əldə edin. STAVAX qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Hypha Staked AVAX qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Hypha Staked AVAX Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Hypha Staked AVAX 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hypha Staked AVAX potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 35,16 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hypha Staked AVAX potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 36,918 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, STAVAX üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 38,7639 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, STAVAX üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 40,7020 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, STAVAX üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 42,7371 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, STAVAX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 44,8740 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Hypha Staked AVAX qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 73,0951 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Hypha Staked AVAX qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 119,0642 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 35,16
    0,00%
  • 2026
    $ 36,918
    5,00%
  • 2027
    $ 38,7639
    10,25%
  • 2028
    $ 40,7020
    15,76%
  • 2029
    $ 42,7371
    21,55%
  • 2030
    $ 44,8740
    27,63%
  • 2031
    $ 47,1177
    34,01%
  • 2032
    $ 49,4736
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 51,9473
    47,75%
  • 2034
    $ 54,5447
    55,13%
  • 2035
    $ 57,2719
    62,89%
  • 2036
    $ 60,1355
    71,03%
  • 2037
    $ 63,1423
    79,59%
  • 2038
    $ 66,2994
    88,56%
  • 2039
    $ 69,6143
    97,99%
  • 2040
    $ 73,0951
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Hypha Staked AVAX Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 5, 2025(Bu gün)
    $ 35,16
    0,00%
  • October 6, 2025(Sabah)
    $ 35,1648
    0,01%
  • October 12, 2025(Bu Həftə)
    $ 35,1937
    0,10%
  • November 4, 2025(30 Gün)
    $ 35,3044
    0,41%
Bu Gün Üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu

October 5, 2025(Bu gün) tarixində STAVAX üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 35,16$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu

October 6, 2025(Sabah) tarixində STAVAX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 35,1648$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu

October 12, 2025(Bu Həftə) tarixində STAVAX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 35,1937$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra STAVAX üçün proqnozlaşdırılan qiymət 35,3044$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Hypha Staked AVAX Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 30,21M
$ 30,21M$ 30,21M

858,77K
858,77K 858,77K

--
----

--

Ən son STAVAX qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan STAVAX təklifi 858,77K və ümumi bazar dəyəri $ 30,21M təşkil edir.

Hypha Staked AVAX Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Hypha Staked AVAX canlı qiymət səhifəsində Hypha Staked AVAX üçün cari qiymət 35,16 USD təşkil edir. Hypha Staked AVAX (STAVAX) üçün dövriyyədə olan təklif: 858,77K STAVAX. Bu da ona 30.211.489$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    1,21%
    $ 0,420775
    $ 35,29
    $ 33,88
  • 7 Gün
    9,78%
    $ 3,4385
    $ 35,5928
    $ 28,0718
  • 30 Gün
    27,00%
    $ 9,4921
    $ 35,5928
    $ 28,0718
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Hypha Staked AVAX qiymət hərəkəti 0,420775$ oldu və bu da dəyərində 1,21% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Hypha Staked AVAX ticarəti ən yüksək 35,5928$ və ən aşağı 28,0718$ qiymətlərlə olub. Qiymət 9,78% dəyişib. Bu son tendensiya STAVAX üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Hypha Staked AVAX qiymətində 27,00% dəyişiklik olub, bu da təxminən 9,4921$ qiymət artımını göstərir. Bu, STAVAX üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Hypha Staked AVAX Qiymət Proqnozu Modulu STAVAX potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Hypha Staked AVAX üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan STAVAX qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Hypha Staked AVAX qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın STAVAX aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): STAVAX momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Hypha Staked AVAX gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

STAVAX Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

STAVAX Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

STAVAX indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, STAVAX -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay STAVAX üçün qiymət proqnozu nədir?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) qiymət proqnozu alətinə əsasən, STAVAX qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 STAVAX 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə STAVAX 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə STAVAX üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 STAVAX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə STAVAX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə STAVAX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 STAVAX 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə STAVAX 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün STAVAX qiymət proqnozu nədir?
Hypha Staked AVAX (STAVAX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 STAVAX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.