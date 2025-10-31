Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Hyperbeat USDT qiymət proqnozlarını əldə edin. HBUSDT qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Hyperbeat USDT qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Hyperbeat USDT Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Hyperbeat USDT 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hyperbeat USDT potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 1,077 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hyperbeat USDT potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 1,1308 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBUSDT üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,1873 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBUSDT üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,2467 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBUSDT üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 1,3091 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBUSDT üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 1,3745 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Hyperbeat USDT qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 2,2390 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Hyperbeat USDT qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 3,6471 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 1,077
    0,00%
  • 2026
    $ 1,1308
    5,00%
  • 2027
    $ 1,1873
    10,25%
  • 2028
    $ 1,2467
    15,76%
  • 2029
    $ 1,3091
    21,55%
  • 2030
    $ 1,3745
    27,63%
  • 2031
    $ 1,4432
    34,01%
  • 2032
    $ 1,5154
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 1,5912
    47,75%
  • 2034
    $ 1,6707
    55,13%
  • 2035
    $ 1,7543
    62,89%
  • 2036
    $ 1,8420
    71,03%
  • 2037
    $ 1,9341
    79,59%
  • 2038
    $ 2,0308
    88,56%
  • 2039
    $ 2,1323
    97,99%
  • 2040
    $ 2,2390
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Hyperbeat USDT Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 1,077
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 1,0771
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 1,0780
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 1,0814
    0,41%
Bu Gün Üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində HBUSDT üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 1,077$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində HBUSDT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 1,0771$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində HBUSDT üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 1,0780$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra HBUSDT üçün proqnozlaşdırılan qiymət 1,0814$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Hyperbeat USDT Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 123,56M
$ 123,56M$ 123,56M

115,17M
115,17M 115,17M

--
----

--

Ən son HBUSDT qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan HBUSDT təklifi 115,17M və ümumi bazar dəyəri $ 123,56M təşkil edir.

Hyperbeat USDT Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Hyperbeat USDT canlı qiymət səhifəsində Hyperbeat USDT üçün cari qiymət 1,077 USD təşkil edir. Hyperbeat USDT (HBUSDT) üçün dövriyyədə olan təklif: 115,17M HBUSDT. Bu da ona 123.557.101$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,35%
    $ 0,003804
    $ 1,089
    $ 1,063
  • 7 Gün
    -0,17%
    $ -0,001904
    $ 1,0884
    $ 1,0341
  • 30 Gün
    4,59%
    $ 0,049443
    $ 1,0884
    $ 1,0341
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Hyperbeat USDT qiymət hərəkəti 0,003804$ oldu və bu da dəyərində 0,35% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Hyperbeat USDT ticarəti ən yüksək 1,0884$ və ən aşağı 1,0341$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,17% dəyişib. Bu son tendensiya HBUSDT üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Hyperbeat USDT qiymətində 4,59% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,049443$ qiymət artımını göstərir. Bu, HBUSDT üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Hyperbeat USDT (HBUSDT) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Hyperbeat USDT Qiymət Proqnozu Modulu HBUSDT potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Hyperbeat USDT üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan HBUSDT qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Hyperbeat USDT qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın HBUSDT aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): HBUSDT momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Hyperbeat USDT gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

HBUSDT Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

HBUSDT Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

HBUSDT indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, HBUSDT -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay HBUSDT üçün qiymət proqnozu nədir?
Hyperbeat USDT (HBUSDT) qiymət proqnozu alətinə əsasən, HBUSDT qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 HBUSDT 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Hyperbeat USDT (HBUSDT) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HBUSDT 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə HBUSDT üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Hyperbeat USDT (HBUSDT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 HBUSDT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə HBUSDT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hyperbeat USDT (HBUSDT) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə HBUSDT üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hyperbeat USDT (HBUSDT) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 HBUSDT 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Hyperbeat USDT (HBUSDT) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HBUSDT 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün HBUSDT qiymət proqnozu nədir?
Hyperbeat USDT (HBUSDT) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 HBUSDT qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.