Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Hyperbeat Ultra HYPE qiymət proqnozlarını əldə edin. HBHYPE qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Hyperbeat Ultra HYPE qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Hyperbeat Ultra HYPE Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:31:31 (UTC+8)

Hyperbeat Ultra HYPE 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hyperbeat Ultra HYPE potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 44,77 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hyperbeat Ultra HYPE potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 47,0085 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBHYPE üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 49,3589 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBHYPE üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 51,8268 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBHYPE üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 54,4182 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HBHYPE üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 57,1391 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Hyperbeat Ultra HYPE qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 93,0736 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Hyperbeat Ultra HYPE qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 151,6071 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 44,77
    0,00%
  • 2026
    $ 47,0085
    5,00%
  • 2027
    $ 49,3589
    10,25%
  • 2028
    $ 51,8268
    15,76%
  • 2029
    $ 54,4182
    21,55%
  • 2030
    $ 57,1391
    27,63%
  • 2031
    $ 59,9960
    34,01%
  • 2032
    $ 62,9958
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 66,1456
    47,75%
  • 2034
    $ 69,4529
    55,13%
  • 2035
    $ 72,9256
    62,89%
  • 2036
    $ 76,5718
    71,03%
  • 2037
    $ 80,4004
    79,59%
  • 2038
    $ 84,4205
    88,56%
  • 2039
    $ 88,6415
    97,99%
  • 2040
    $ 93,0736
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Hyperbeat Ultra HYPE Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 44,77
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 44,7761
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 44,8129
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 44,9539
    0,41%
Bu Gün Üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində HBHYPE üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 44,77$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində HBHYPE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 44,7761$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində HBHYPE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 44,8129$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra HBHYPE üçün proqnozlaşdırılan qiymət 44,9539$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Hyperbeat Ultra HYPE Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 42,13M
$ 42,13M$ 42,13M

936,19K
936,19K 936,19K

--
----

--

Ən son HBHYPE qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan HBHYPE təklifi 936,19K və ümumi bazar dəyəri $ 42,13M təşkil edir.

Hyperbeat Ultra HYPE Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Hyperbeat Ultra HYPE canlı qiymət səhifəsində Hyperbeat Ultra HYPE üçün cari qiymət 44,77 USD təşkil edir. Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) üçün dövriyyədə olan təklif: 936,19K HBHYPE. Bu da ona 42.127.864$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -7,57%
    $ -3,6692
    $ 48,44
    $ 44,26
  • 7 Gün
    10,24%
    $ 4,5855
    $ 50,7787
    $ 39,8576
  • 30 Gün
    -7,10%
    $ -3,1822
    $ 50,7787
    $ 39,8576
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Hyperbeat Ultra HYPE qiymət hərəkəti -3,6692$ oldu və bu da dəyərində -7,57% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Hyperbeat Ultra HYPE ticarəti ən yüksək 50,7787$ və ən aşağı 39,8576$ qiymətlərlə olub. Qiymət 10,24% dəyişib. Bu son tendensiya HBHYPE üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Hyperbeat Ultra HYPE qiymətində -7,10% dəyişiklik olub, bu da təxminən -3,1822$ qiymət artımını göstərir. Bu, HBHYPE üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Hyperbeat Ultra HYPE Qiymət Proqnozu Modulu HBHYPE potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Hyperbeat Ultra HYPE üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan HBHYPE qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Hyperbeat Ultra HYPE qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın HBHYPE aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): HBHYPE momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Hyperbeat Ultra HYPE gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

HBHYPE Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

HBHYPE Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

HBHYPE indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, HBHYPE -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay HBHYPE üçün qiymət proqnozu nədir?
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) qiymət proqnozu alətinə əsasən, HBHYPE qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 HBHYPE 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HBHYPE 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə HBHYPE üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 HBHYPE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə HBHYPE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə HBHYPE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 HBHYPE 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HBHYPE 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün HBHYPE qiymət proqnozu nədir?
Hyperbeat Ultra HYPE (HBHYPE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 HBHYPE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:31:31 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.