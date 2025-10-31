Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Harmonix kHYPE qiymət proqnozlarını əldə edin. HAKHYPE qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Harmonix kHYPE qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Harmonix kHYPE Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 21:36:12 (UTC+8)

Harmonix kHYPE 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Harmonix kHYPE potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 43,49 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Harmonix kHYPE potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 45,6645 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HAKHYPE üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 47,9477 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HAKHYPE üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 50,3451 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HAKHYPE üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 52,8623 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HAKHYPE üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 55,5054 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Harmonix kHYPE qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 90,4125 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Harmonix kHYPE qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 147,2725 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 43,49
    0,00%
  • 2026
    $ 45,6645
    5,00%
  • 2027
    $ 47,9477
    10,25%
  • 2028
    $ 50,3451
    15,76%
  • 2029
    $ 52,8623
    21,55%
  • 2030
    $ 55,5054
    27,63%
  • 2031
    $ 58,2807
    34,01%
  • 2032
    $ 61,1947
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 64,2545
    47,75%
  • 2034
    $ 67,4672
    55,13%
  • 2035
    $ 70,8406
    62,89%
  • 2036
    $ 74,3826
    71,03%
  • 2037
    $ 78,1017
    79,59%
  • 2038
    $ 82,0068
    88,56%
  • 2039
    $ 86,1072
    97,99%
  • 2040
    $ 90,4125
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Harmonix kHYPE Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 43,49
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 43,4959
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 43,5317
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 43,6687
    0,41%
Bu Gün Üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində HAKHYPE üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 43,49$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində HAKHYPE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 43,4959$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində HAKHYPE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 43,5317$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra HAKHYPE üçün proqnozlaşdırılan qiymət 43,6687$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Harmonix kHYPE Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 6,47M
$ 6,47M$ 6,47M

148,66K
148,66K 148,66K

--
----

--

Ən son HAKHYPE qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan HAKHYPE təklifi 148,66K və ümumi bazar dəyəri $ 6,47M təşkil edir.

Harmonix kHYPE Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Harmonix kHYPE canlı qiymət səhifəsində Harmonix kHYPE üçün cari qiymət 43,49 USD təşkil edir. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) üçün dövriyyədə olan təklif: 148,66K HAKHYPE. Bu da ona 6.465.823$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -5,99%
    $ -2,7724
    $ 46,99
    $ 43,1
  • 7 Gün
    8,51%
    $ 3,7008
    $ 49,6226
    $ 39,0105
  • 30 Gün
    -8,37%
    $ -3,6415
    $ 49,6226
    $ 39,0105
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Harmonix kHYPE qiymət hərəkəti -2,7724$ oldu və bu da dəyərində -5,99% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Harmonix kHYPE ticarəti ən yüksək 49,6226$ və ən aşağı 39,0105$ qiymətlərlə olub. Qiymət 8,51% dəyişib. Bu son tendensiya HAKHYPE üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Harmonix kHYPE qiymətində -8,37% dəyişiklik olub, bu da təxminən -3,6415$ qiymət artımını göstərir. Bu, HAKHYPE üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Harmonix kHYPE (HAKHYPE) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Harmonix kHYPE Qiymət Proqnozu Modulu HAKHYPE potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Harmonix kHYPE üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan HAKHYPE qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Harmonix kHYPE qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın HAKHYPE aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): HAKHYPE momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Harmonix kHYPE gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

HAKHYPE Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

HAKHYPE Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

HAKHYPE indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, HAKHYPE -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay HAKHYPE üçün qiymət proqnozu nədir?
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) qiymət proqnozu alətinə əsasən, HAKHYPE qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 HAKHYPE 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HAKHYPE 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə HAKHYPE üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 HAKHYPE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə HAKHYPE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə HAKHYPE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Harmonix kHYPE (HAKHYPE) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 HAKHYPE 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Harmonix kHYPE (HAKHYPE) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HAKHYPE 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün HAKHYPE qiymət proqnozu nədir?
Harmonix kHYPE (HAKHYPE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 HAKHYPE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.