Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Gamestop xStock qiymət proqnozlarını əldə edin. GMEX qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Gamestop xStock qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Gamestop xStock Qiymət Proqnozu
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Gamestop xStock 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Gamestop xStock potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 27,48 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Gamestop xStock potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 28,8540 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GMEX üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 30,2967 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GMEX üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 31,8115 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GMEX üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 33,4021 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GMEX üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 35,0722 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Gamestop xStock qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 57,1289 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Gamestop xStock qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 93,0570 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 27,48
    0,00%
  • 2026
    $ 28,8540
    5,00%
  • 2027
    $ 30,2967
    10,25%
  • 2028
    $ 31,8115
    15,76%
  • 2029
    $ 33,4021
    21,55%
  • 2030
    $ 35,0722
    27,63%
  • 2031
    $ 36,8258
    34,01%
  • 2032
    $ 38,6671
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 40,6004
    47,75%
  • 2034
    $ 42,6304
    55,13%
  • 2035
    $ 44,7620
    62,89%
  • 2036
    $ 47,0001
    71,03%
  • 2037
    $ 49,3501
    79,59%
  • 2038
    $ 51,8176
    88,56%
  • 2039
    $ 54,4085
    97,99%
  • 2040
    $ 57,1289
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Gamestop xStock Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 27,48
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 27,4837
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 27,5063
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 27,5929
    0,41%
Bu Gün Üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində GMEX üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 27,48$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində GMEX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 27,4837$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində GMEX üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 27,5063$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra GMEX üçün proqnozlaşdırılan qiymət 27,5929$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Gamestop xStock Qiymət Statistikaları

--

$ 501,53K
$ 501,53K$ 501,53K

18,25K
18,25K 18,25K

Ən son GMEX qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan GMEX təklifi 18,25K və ümumi bazar dəyəri $ 501,53K təşkil edir.

Gamestop xStock Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Gamestop xStock canlı qiymət səhifəsində Gamestop xStock üçün cari qiymət 27,48 USD təşkil edir. Gamestop xStock (GMEX) üçün dövriyyədə olan təklif: 18,25K GMEX. Bu da ona 501.534$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,00%
    $ 0
    $ 27,48
    $ 27,48
  • 7 Gün
    0,00%
    $ 0
    $ 27,4823
    $ 27,4823
  • 30 Gün
    0,00%
    $ 0
    $ 27,4823
    $ 27,4823
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Gamestop xStock qiymət hərəkəti 0$ oldu və bu da dəyərində 0,00% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Gamestop xStock ticarəti ən yüksək 27,4823$ və ən aşağı 27,4823$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,00% dəyişib. Bu son tendensiya GMEX üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Gamestop xStock qiymətində 0,00% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0$ qiymət artımını göstərir. Bu, GMEX üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Gamestop xStock (GMEX) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Gamestop xStock Qiymət Proqnozu Modulu GMEX potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Gamestop xStock üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan GMEX qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Gamestop xStock qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın GMEX aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): GMEX momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Gamestop xStock gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

GMEX Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

GMEX Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

GMEX indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, GMEX -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay GMEX üçün qiymət proqnozu nədir?
Gamestop xStock (GMEX) qiymət proqnozu alətinə əsasən, GMEX qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 GMEX 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Gamestop xStock (GMEX) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GMEX 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə GMEX üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Gamestop xStock (GMEX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 GMEX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə GMEX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Gamestop xStock (GMEX) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə GMEX üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Gamestop xStock (GMEX) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 GMEX 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Gamestop xStock (GMEX) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GMEX 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün GMEX qiymət proqnozu nədir?
Gamestop xStock (GMEX) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 GMEX qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.