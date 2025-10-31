Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Etherex Liquid Staking Token qiymət proqnozlarını əldə edin. REX33 qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Etherex Liquid Staking Token qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Etherex Liquid Staking Token Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Etherex Liquid Staking Token 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Etherex Liquid Staking Token potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,171445 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Etherex Liquid Staking Token potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,180017 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, REX33 üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,189018 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, REX33 üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,198469 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, REX33 üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,208392 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, REX33 üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,218812 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Etherex Liquid Staking Token qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,356421 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Etherex Liquid Staking Token qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,580573 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,171445
    0,00%
  • 2026
    $ 0,180017
    5,00%
  • 2027
    $ 0,189018
    10,25%
  • 2028
    $ 0,198469
    15,76%
  • 2029
    $ 0,208392
    21,55%
  • 2030
    $ 0,218812
    27,63%
  • 2031
    $ 0,229752
    34,01%
  • 2032
    $ 0,241240
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,253302
    47,75%
  • 2034
    $ 0,265967
    55,13%
  • 2035
    $ 0,279265
    62,89%
  • 2036
    $ 0,293229
    71,03%
  • 2037
    $ 0,307890
    79,59%
  • 2038
    $ 0,323285
    88,56%
  • 2039
    $ 0,339449
    97,99%
  • 2040
    $ 0,356421
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Etherex Liquid Staking Token Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,171445
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,171468
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,171609
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,172149
    0,41%
Bu Gün Üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində REX33 üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,171445$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində REX33 üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,171468$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində REX33 üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,171609$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra REX33 üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,172149$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Etherex Liquid Staking Token Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 14,79M
$ 14,79M$ 14,79M

86,22M
86,22M 86,22M

--
----

--

Ən son REX33 qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan REX33 təklifi 86,22M və ümumi bazar dəyəri $ 14,79M təşkil edir.

Etherex Liquid Staking Token Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Etherex Liquid Staking Token canlı qiymət səhifəsində Etherex Liquid Staking Token üçün cari qiymət 0,171445 USD təşkil edir. Etherex Liquid Staking Token (REX33) üçün dövriyyədə olan təklif: 86,22M REX33. Bu da ona 14.786.840$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -7,85%
    $ -0,014613
    $ 0,198195
    $ 0,171336
  • 7 Gün
    -26,57%
    $ -0,045554
    $ 0,341897
    $ 0,172405
  • 30 Gün
    -49,74%
    $ -0,085278
    $ 0,341897
    $ 0,172405
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Etherex Liquid Staking Token qiymət hərəkəti -0,014613$ oldu və bu da dəyərində -7,85% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Etherex Liquid Staking Token ticarəti ən yüksək 0,341897$ və ən aşağı 0,172405$ qiymətlərlə olub. Qiymət -26,57% dəyişib. Bu son tendensiya REX33 üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Etherex Liquid Staking Token qiymətində -49,74% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,085278$ qiymət artımını göstərir. Bu, REX33 üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Etherex Liquid Staking Token (REX33) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Etherex Liquid Staking Token Qiymət Proqnozu Modulu REX33 potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Etherex Liquid Staking Token üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan REX33 qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Etherex Liquid Staking Token qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın REX33 aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): REX33 momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Etherex Liquid Staking Token gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

REX33 Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

REX33 Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

REX33 indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, REX33 -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay REX33 üçün qiymət proqnozu nədir?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) qiymət proqnozu alətinə əsasən, REX33 qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 REX33 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə REX33 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə REX33 üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 REX33 qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə REX33 üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Etherex Liquid Staking Token (REX33) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə REX33 üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Etherex Liquid Staking Token (REX33) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 REX33 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Etherex Liquid Staking Token (REX33) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə REX33 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün REX33 qiymət proqnozu nədir?
Etherex Liquid Staking Token (REX33) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 REX33 qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.