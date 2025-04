Crash On Base Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Crash On Base canlı qiymət səhifəsində Crash On Base üçün cari qiymət 0.00113135 USD təşkil edir. Crash On Base (CRASH) üçün dövriyyədə olan təklif: 956.31M CRASH. Bu da ona 1.08M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr Dəyişiklik(%) Dəyişiklik(USD) Yüksək Aşağı 24 saatlıq 17.11% $ 0.000165 $ 0.001185 $ --

7 Gün 12.95% $ 0.000146 $ 0.001212 $ 0.000920

30 Gün -6.59% $ -0.000074 $ 0.001212 $ 0.000920