Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Bunana qiymət proqnozlarını əldə edin. BUNANA qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Bunana qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Bunana Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 21:13:50 (UTC+8)

Bunana 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Bunana potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,003062 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Bunana potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,003215 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, BUNANA üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,003375 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, BUNANA üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,003544 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BUNANA üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,003721 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BUNANA üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,003908 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Bunana qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,006365 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Bunana qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,010369 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,003062
    0,00%
  • 2026
    $ 0,003215
    5,00%
  • 2027
    $ 0,003375
    10,25%
  • 2028
    $ 0,003544
    15,76%
  • 2029
    $ 0,003721
    21,55%
  • 2030
    $ 0,003908
    27,63%
  • 2031
    $ 0,004103
    34,01%
  • 2032
    $ 0,004308
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,004524
    47,75%
  • 2034
    $ 0,004750
    55,13%
  • 2035
    $ 0,004987
    62,89%
  • 2036
    $ 0,005237
    71,03%
  • 2037
    $ 0,005499
    79,59%
  • 2038
    $ 0,005773
    88,56%
  • 2039
    $ 0,006062
    97,99%
  • 2040
    $ 0,006365
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Bunana Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,003062
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,003062
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,003064
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,003074
    0,41%
Bu Gün Üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində BUNANA üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,003062$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində BUNANA üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,003062$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində BUNANA üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,003064$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra BUNANA üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,003074$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Bunana Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M

1,00B
1,00B 1,00B

--
----

--

Ən son BUNANA qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan BUNANA təklifi 1,00B və ümumi bazar dəyəri $ 3,05M təşkil edir.

Bunana Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Bunana canlı qiymət səhifəsində Bunana üçün cari qiymət 0,003062 USD təşkil edir. Bunana (BUNANA) üçün dövriyyədə olan təklif: 1,00B BUNANA. Bu da ona 3.052.052$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -3,66%
    $ -0,000116
    $ 0,003295
    $ 0,003030
  • 7 Gün
    26,33%
    $ 0,000806
    $ 0,003279
    $ 0,002301
  • 30 Gün
    36,03%
    $ 0,001103
    $ 0,003279
    $ 0,002301
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Bunana qiymət hərəkəti -0,000116$ oldu və bu da dəyərində -3,66% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Bunana ticarəti ən yüksək 0,003279$ və ən aşağı 0,002301$ qiymətlərlə olub. Qiymət 26,33% dəyişib. Bu son tendensiya BUNANA üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Bunana qiymətində 36,03% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,001103$ qiymət artımını göstərir. Bu, BUNANA üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Bunana (BUNANA) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Bunana Qiymət Proqnozu Modulu BUNANA potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Bunana üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan BUNANA qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Bunana qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın BUNANA aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): BUNANA momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Bunana gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

BUNANA Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

BUNANA Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

BUNANA indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, BUNANA -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay BUNANA üçün qiymət proqnozu nədir?
Bunana (BUNANA) qiymət proqnozu alətinə əsasən, BUNANA qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 BUNANA 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Bunana (BUNANA) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə BUNANA 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə BUNANA üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Bunana (BUNANA) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 BUNANA qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə BUNANA üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Bunana (BUNANA) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə BUNANA üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Bunana (BUNANA) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 BUNANA 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Bunana (BUNANA) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə BUNANA 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün BUNANA qiymət proqnozu nədir?
Bunana (BUNANA) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 BUNANA qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.