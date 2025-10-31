Band (BAND) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Band qiymət proqnozlarını əldə edin. BAND qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Band qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Band Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:16:21 (UTC+8)

Band 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Band potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,505643 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Band potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,530925 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, BAND üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,557471 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, BAND üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,585344 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BAND üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,614612 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BAND üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,645342 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Band qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 1,0511 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Band qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 1,7122 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,505643
    0,00%
  • 2026
    $ 0,530925
    5,00%
  • 2027
    $ 0,557471
    10,25%
  • 2028
    $ 0,585344
    15,76%
  • 2029
    $ 0,614612
    21,55%
  • 2030
    $ 0,645342
    27,63%
  • 2031
    $ 0,677609
    34,01%
  • 2032
    $ 0,711490
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,747065
    47,75%
  • 2034
    $ 0,784418
    55,13%
  • 2035
    $ 0,823639
    62,89%
  • 2036
    $ 0,864821
    71,03%
  • 2037
    $ 0,908062
    79,59%
  • 2038
    $ 0,953465
    88,56%
  • 2039
    $ 1,0011
    97,99%
  • 2040
    $ 1,0511
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Band Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,505643
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,505712
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,506127
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,507720
    0,41%
Bu Gün Üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində BAND üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,505643$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində BAND üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,505712$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Band (BAND) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində BAND üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,506127$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Band (BAND) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra BAND üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,507720$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Band Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 84,33M
$ 84,33M$ 84,33M

166,90M
166,90M 166,90M

--
----

--

Ən son BAND qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan BAND təklifi 166,90M və ümumi bazar dəyəri $ 84,33M təşkil edir.

Band Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Band canlı qiymət səhifəsində Band üçün cari qiymət 0,505643 USD təşkil edir. Band (BAND) üçün dövriyyədə olan təklif: 166,90M BAND. Bu da ona 84.327.989$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,32%
    $ -0,001657
    $ 0,507301
    $ 0,473774
  • 7 Gün
    -6,50%
    $ -0,032910
    $ 0,664725
    $ 0,474736
  • 30 Gün
    -24,05%
    $ -0,121628
    $ 0,664725
    $ 0,474736
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Band qiymət hərəkəti -0,001657$ oldu və bu da dəyərində -0,32% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Band ticarəti ən yüksək 0,664725$ və ən aşağı 0,474736$ qiymətlərlə olub. Qiymət -6,50% dəyişib. Bu son tendensiya BAND üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Band qiymətində -24,05% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,121628$ qiymət artımını göstərir. Bu, BAND üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Band (BAND) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Band Qiymət Proqnozu Modulu BAND potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Band üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan BAND qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Band qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın BAND aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): BAND momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Band gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

BAND Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

BAND Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

BAND indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, BAND -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay BAND üçün qiymət proqnozu nədir?
Band (BAND) qiymət proqnozu alətinə əsasən, BAND qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 BAND 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Band (BAND) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə BAND 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə BAND üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Band (BAND) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 BAND qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə BAND üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Band (BAND) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə BAND üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Band (BAND) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 BAND 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Band (BAND) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə BAND 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün BAND qiymət proqnozu nədir?
Band (BAND) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 BAND qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:16:21 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.