AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün AllUnity EUR qiymət proqnozlarını əldə edin. EURAU qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

AllUnity EUR qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

AllUnity EUR Qiymət Proqnozu
--
----
0,00%
USD
Faktiki
Proqnoz
AllUnity EUR 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, AllUnity EUR potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 1,16 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, AllUnity EUR potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 1,218 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, EURAU üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,2789 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, EURAU üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 1,3428 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, EURAU üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 1,4099 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, EURAU üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 1,4804 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə AllUnity EUR qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 2,4115 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə AllUnity EUR qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 3,9281 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 1,16
    0,00%
  • 2026
    $ 1,218
    5,00%
  • 2027
    $ 1,2789
    10,25%
  • 2028
    $ 1,3428
    15,76%
  • 2029
    $ 1,4099
    21,55%
  • 2030
    $ 1,4804
    27,63%
  • 2031
    $ 1,5545
    34,01%
  • 2032
    $ 1,6322
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 1,7138
    47,75%
  • 2034
    $ 1,7995
    55,13%
  • 2035
    $ 1,8895
    62,89%
  • 2036
    $ 1,9839
    71,03%
  • 2037
    $ 2,0831
    79,59%
  • 2038
    $ 2,1873
    88,56%
  • 2039
    $ 2,2967
    97,99%
  • 2040
    $ 2,4115
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli AllUnity EUR Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 1,16
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 1,1601
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 1,1611
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 1,1647
    0,41%
Bu Gün Üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində EURAU üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 1,16$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində EURAU üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 1,1601$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində EURAU üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 1,1611$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra EURAU üçün proqnozlaşdırılan qiymət 1,1647$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari AllUnity EUR Qiymət Statistikaları

--
----

--

$ 20,38M
$ 20,38M$ 20,38M

17,63M
17,63M 17,63M

--
----

--

Ən son EURAU qiyməti -- təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi 0,00% və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan EURAU təklifi 17,63M və ümumi bazar dəyəri $ 20,38M təşkil edir.

AllUnity EUR Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, AllUnity EUR canlı qiymət səhifəsində AllUnity EUR üçün cari qiymət 1,16 USD təşkil edir. AllUnity EUR (EURAU) üçün dövriyyədə olan təklif: 17,63M EURAU. Bu da ona 20.375.334$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,21%
    $ -0,002532
    $ 1,16
    $ 1,15
  • 7 Gün
    -0,33%
    $ -0,003891
    $ 1,1742
    $ 1,1550
  • 30 Gün
    -1,26%
    $ -0,014704
    $ 1,1742
    $ 1,1550
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində AllUnity EUR qiymət hərəkəti -0,002532$ oldu və bu da dəyərində -0,21% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində AllUnity EUR ticarəti ən yüksək 1,1742$ və ən aşağı 1,1550$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,33% dəyişib. Bu son tendensiya EURAU üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda AllUnity EUR qiymətində -1,26% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,014704$ qiymət artımını göstərir. Bu, EURAU üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

AllUnity EUR (EURAU) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

AllUnity EUR Qiymət Proqnozu Modulu EURAU potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər AllUnity EUR üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan EURAU qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin AllUnity EUR qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın EURAU aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): EURAU momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və AllUnity EUR gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

EURAU Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

EURAU Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

EURAU indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, EURAU -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay EURAU üçün qiymət proqnozu nədir?
AllUnity EUR (EURAU) qiymət proqnozu alətinə əsasən, EURAU qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 EURAU 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 AllUnity EUR (EURAU) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə EURAU 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə EURAU üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
AllUnity EUR (EURAU) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 EURAU qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə EURAU üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, AllUnity EUR (EURAU) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə EURAU üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, AllUnity EUR (EURAU) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 EURAU 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 AllUnity EUR (EURAU) qiyməti bu gün-- təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə EURAU 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün EURAU qiymət proqnozu nədir?
AllUnity EUR (EURAU) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 EURAU qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.