Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Tuna Chain qiymət proqnozlarını əldə edin. TUNACHAIN qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Tuna Chain qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Tuna Chain Qiymət Proqnozu
$0,0012258
-0,30%
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 20:10:30 (UTC+8)

Tuna Chain 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Tuna Chain potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,001225 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Tuna Chain potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,001287 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, TUNACHAIN üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,001351 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, TUNACHAIN üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,001419 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, TUNACHAIN üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,001489 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, TUNACHAIN üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,001564 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Tuna Chain qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,002548 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Tuna Chain qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,004150 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,001225
    0,00%
  • 2026
    $ 0,001287
    5,00%
  • 2027
    $ 0,001351
    10,25%
  • 2028
    $ 0,001419
    15,76%
  • 2029
    $ 0,001489
    21,55%
  • 2030
    $ 0,001564
    27,63%
  • 2031
    $ 0,001642
    34,01%
  • 2032
    $ 0,001724
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,001811
    47,75%
  • 2034
    $ 0,001901
    55,13%
  • 2035
    $ 0,001996
    62,89%
  • 2036
    $ 0,002096
    71,03%
  • 2037
    $ 0,002201
    79,59%
  • 2038
    $ 0,002311
    88,56%
  • 2039
    $ 0,002427
    97,99%
  • 2040
    $ 0,002548
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Tuna Chain Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,001225
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,001225
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,001226
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,001230
    0,41%
Bu Gün Üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində TUNACHAIN üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,001225$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində TUNACHAIN üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,001225$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində TUNACHAIN üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,001226$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra TUNACHAIN üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,001230$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Tuna Chain Qiymət Statistikaları

$ 0,0012258
-0,30%

--
----

--
----

$ 54,43K
--

Ən son TUNACHAIN qiyməti $ 0,0012258 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -0,30% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,43K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan TUNACHAIN təklifi -- və ümumi bazar dəyəri -- təşkil edir.

Necə Tuna Chain (TUNACHAIN) Almaq Olar?

TUNACHAIN almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə TUNACHAIN ala bilərsiniz. Tuna Chain almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi TUNACHAIN Almağı Öyrənin

Tuna Chain Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Tuna Chain canlı qiymət səhifəsində Tuna Chain üçün cari qiymət 0,001225 USD təşkil edir. Tuna Chain (TUNACHAIN) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 TUNACHAIN. Bu da ona --$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,00%
    $ -0,000002
    $ 0,001232
    $ 0,001225
  • 7 Gün
    -0,14%
    $ -0,000202
    $ 0,001438
    $ 0,001215
  • 30 Gün
    0,78%
    $ 0,000535
    $ 0,001622
    $ 0,000246
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Tuna Chain qiymət hərəkəti -0,000002$ oldu və bu da dəyərində -0,00% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Tuna Chain ticarəti ən yüksək 0,001438$ və ən aşağı 0,001215$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,14% dəyişib. Bu son tendensiya TUNACHAIN üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Tuna Chain qiymətində 0,78% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,000535$ qiymət artımını göstərir. Bu, TUNACHAIN üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Tuna Chain qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam TUNACHAIN Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Tuna Chain (TUNACHAIN) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Tuna Chain Qiymət Proqnozu Modulu TUNACHAIN potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Tuna Chain üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan TUNACHAIN qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Tuna Chain qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın TUNACHAIN aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): TUNACHAIN momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Tuna Chain gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

TUNACHAIN Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

TUNACHAIN Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

TUNACHAIN indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, TUNACHAIN -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay TUNACHAIN üçün qiymət proqnozu nədir?
Tuna Chain (TUNACHAIN) qiymət proqnozu alətinə əsasən, TUNACHAIN qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 TUNACHAIN 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) qiyməti bu gün$0,001225 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə TUNACHAIN 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə TUNACHAIN üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Tuna Chain (TUNACHAIN) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 TUNACHAIN qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə TUNACHAIN üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Tuna Chain (TUNACHAIN) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə TUNACHAIN üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Tuna Chain (TUNACHAIN) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 TUNACHAIN 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Tuna Chain (TUNACHAIN) qiyməti bu gün$0,001225 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə TUNACHAIN 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün TUNACHAIN qiymət proqnozu nədir?
Tuna Chain (TUNACHAIN) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 TUNACHAIN qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.