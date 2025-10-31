SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün SharpLink Gaming qiymət proqnozlarını əldə edin. SBETON qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

SharpLink Gaming qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

SharpLink Gaming Qiymət Proqnozu
$13,25
$13,25$13,25
+1,29%
USD
Faktiki
Proqnoz
SharpLink Gaming 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, SharpLink Gaming potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 13,25 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, SharpLink Gaming potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 13,9125 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, SBETON üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 14,6081 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, SBETON üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 15,3385 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SBETON üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 16,1054 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, SBETON üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 16,9107 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə SharpLink Gaming qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 27,5457 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə SharpLink Gaming qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 44,8692 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 13,25
    0,00%
  • 2026
    $ 13,9125
    5,00%
  • 2027
    $ 14,6081
    10,25%
  • 2028
    $ 15,3385
    15,76%
  • 2029
    $ 16,1054
    21,55%
  • 2030
    $ 16,9107
    27,63%
  • 2031
    $ 17,7562
    34,01%
  • 2032
    $ 18,6440
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 19,5762
    47,75%
  • 2034
    $ 20,5550
    55,13%
  • 2035
    $ 21,5828
    62,89%
  • 2036
    $ 22,6619
    71,03%
  • 2037
    $ 23,7950
    79,59%
  • 2038
    $ 24,9848
    88,56%
  • 2039
    $ 26,2340
    97,99%
  • 2040
    $ 27,5457
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli SharpLink Gaming Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 13,25
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 13,2518
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 13,2627
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 13,3044
    0,41%
Bu Gün Üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində SBETON üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 13,25$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində SBETON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 13,2518$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində SBETON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 13,2627$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra SBETON üçün proqnozlaşdırılan qiymət 13,3044$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari SharpLink Gaming Qiymət Statistikaları

$ 13,25
$ 13,25$ 13,25

+1,29%

$ 214,56K
$ 214,56K$ 214,56K

16,19K
16,19K 16,19K

$ 67,34K
$ 67,34K$ 67,34K

--

Ən son SBETON qiyməti $ 13,25 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +1,29% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 67,34K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan SBETON təklifi 16,19K və ümumi bazar dəyəri $ 214,56K təşkil edir.

Necə SharpLink Gaming (SBETON) Almaq Olar?

SBETON almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə SBETON ala bilərsiniz. SharpLink Gaming almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi SBETON Almağı Öyrənin

SharpLink Gaming Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, SharpLink Gaming canlı qiymət səhifəsində SharpLink Gaming üçün cari qiymət 13,25 USD təşkil edir. SharpLink Gaming (SBETON) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 SBETON. Bu da ona 214,56K$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,03%
    $ -0,439999
    $ 13,65
    $ 12,74
  • 7 Gün
    -0,03%
    $ -0,519999
    $ 15,06
    $ 12,74
  • 30 Gün
    -0,24%
    $ -4,23
    $ 19,46
    $ 12,74
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində SharpLink Gaming qiymət hərəkəti -0,439999$ oldu və bu da dəyərində -0,03% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində SharpLink Gaming ticarəti ən yüksək 15,06$ və ən aşağı 12,74$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,03% dəyişib. Bu son tendensiya SBETON üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda SharpLink Gaming qiymətində -0,24% dəyişiklik olub, bu da təxminən -4,23$ qiymət artımını göstərir. Bu, SBETON üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam SharpLink Gaming qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam SBETON Qiymət Tarixçəsinə Baxın

SharpLink Gaming (SBETON) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

SharpLink Gaming Qiymət Proqnozu Modulu SBETON potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər SharpLink Gaming üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan SBETON qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin SharpLink Gaming qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın SBETON aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): SBETON momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və SharpLink Gaming gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

SBETON Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

SBETON Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

SBETON indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, SBETON -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay SBETON üçün qiymət proqnozu nədir?
SharpLink Gaming (SBETON) qiymət proqnozu alətinə əsasən, SBETON qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 SBETON 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 SharpLink Gaming (SBETON) qiyməti bu gün$13,25 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə SBETON 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə SBETON üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
SharpLink Gaming (SBETON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 SBETON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə SBETON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, SharpLink Gaming (SBETON) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə SBETON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, SharpLink Gaming (SBETON) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 SBETON 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 SharpLink Gaming (SBETON) qiyməti bu gün$13,25 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə SBETON 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün SBETON qiymət proqnozu nədir?
SharpLink Gaming (SBETON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 SBETON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.