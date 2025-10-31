PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün PROJECT RESCUE qiymət proqnozlarını əldə edin. RESCUE qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

PROJECT RESCUE qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

PROJECT RESCUE Qiymət Proqnozu
$0,2136
+0,56%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:40:35 (UTC+8)

PROJECT RESCUE 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, PROJECT RESCUE potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,2136 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, PROJECT RESCUE potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,224280 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, RESCUE üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,235494 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, RESCUE üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,247268 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RESCUE üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,259632 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, RESCUE üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,272613 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə PROJECT RESCUE qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,444059 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə PROJECT RESCUE qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,723325 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,2136
    0,00%
  • 2026
    $ 0,224280
    5,00%
  • 2027
    $ 0,235494
    10,25%
  • 2028
    $ 0,247268
    15,76%
  • 2029
    $ 0,259632
    21,55%
  • 2030
    $ 0,272613
    27,63%
  • 2031
    $ 0,286244
    34,01%
  • 2032
    $ 0,300556
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,315584
    47,75%
  • 2034
    $ 0,331363
    55,13%
  • 2035
    $ 0,347931
    62,89%
  • 2036
    $ 0,365328
    71,03%
  • 2037
    $ 0,383594
    79,59%
  • 2038
    $ 0,402774
    88,56%
  • 2039
    $ 0,422913
    97,99%
  • 2040
    $ 0,444059
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli PROJECT RESCUE Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,2136
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,213629
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,213804
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,214477
    0,41%
Bu Gün Üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində RESCUE üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,2136$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində RESCUE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,213629$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində RESCUE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,213804$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra RESCUE üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,214477$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari PROJECT RESCUE Qiymət Statistikaları

$ 0,2136
+0,56%

$ 0,00
0,00
$ 101,22K
--

Ən son RESCUE qiyməti $ 0,2136 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +0,56% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 101,22K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan RESCUE təklifi 0,00 və ümumi bazar dəyəri $ 0,00 təşkil edir.

Necə PROJECT RESCUE (RESCUE) Almaq Olar?

PROJECT RESCUE Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, PROJECT RESCUE canlı qiymət səhifəsində PROJECT RESCUE üçün cari qiymət 0,214 USD təşkil edir. PROJECT RESCUE (RESCUE) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 RESCUE. Bu da ona 0,00$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,01%
    $ 0,001199
    $ 0,2182
    $ 0,212
  • 7 Gün
    -0,00%
    $ -0,001000
    $ 0,2183
    $ 0,2005
  • 30 Gün
    0,43%
    $ 0,064
    $ 0,2216
    $ 0,1425
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində PROJECT RESCUE qiymət hərəkəti 0,001199$ oldu və bu da dəyərində 0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində PROJECT RESCUE ticarəti ən yüksək 0,2183$ və ən aşağı 0,2005$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,00% dəyişib. Bu son tendensiya RESCUE üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda PROJECT RESCUE qiymətində 0,43% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,064$ qiymət artımını göstərir. Bu, RESCUE üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam PROJECT RESCUE qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam RESCUE Qiymət Tarixçəsinə Baxın

PROJECT RESCUE (RESCUE) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

PROJECT RESCUE Qiymət Proqnozu Modulu RESCUE potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər PROJECT RESCUE üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan RESCUE qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin PROJECT RESCUE qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın RESCUE aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): RESCUE momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və PROJECT RESCUE gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

RESCUE Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

RESCUE Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

RESCUE indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, RESCUE -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay RESCUE üçün qiymət proqnozu nədir?
PROJECT RESCUE (RESCUE) qiymət proqnozu alətinə əsasən, RESCUE qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 RESCUE 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) qiyməti bu gün$0,2136 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə RESCUE 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə RESCUE üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
PROJECT RESCUE (RESCUE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 RESCUE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə RESCUE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, PROJECT RESCUE (RESCUE) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə RESCUE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, PROJECT RESCUE (RESCUE) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 RESCUE 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 PROJECT RESCUE (RESCUE) qiyməti bu gün$0,2136 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə RESCUE 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün RESCUE qiymət proqnozu nədir?
PROJECT RESCUE (RESCUE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 RESCUE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.