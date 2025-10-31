Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Invesco QQQ qiymət proqnozlarını əldə edin. QQQON qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Invesco QQQ qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Invesco QQQ Qiymət Proqnozu
$635,3
+0,85%
USD
Faktiki
Proqnoz
Invesco QQQ 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Invesco QQQ potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 635,3 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Invesco QQQ potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 667,0649 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, QQQON üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 700,4182 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, QQQON üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 735,4391 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, QQQON üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 772,2111 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, QQQON üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 810,8216 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Invesco QQQ qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 1.320,7430 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Invesco QQQ qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 2.151,3512 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 635,3
    0,00%
  • 2026
    $ 667,0649
    5,00%
  • 2027
    $ 700,4182
    10,25%
  • 2028
    $ 735,4391
    15,76%
  • 2029
    $ 772,2111
    21,55%
  • 2030
    $ 810,8216
    27,63%
  • 2031
    $ 851,3627
    34,01%
  • 2032
    $ 893,9308
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 938,6274
    47,75%
  • 2034
    $ 985,5588
    55,13%
  • 2035
    $ 1.034,8367
    62,89%
  • 2036
    $ 1.086,5785
    71,03%
  • 2037
    $ 1.140,9075
    79,59%
  • 2038
    $ 1.197,9529
    88,56%
  • 2039
    $ 1.257,8505
    97,99%
  • 2040
    $ 1.320,7430
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Invesco QQQ Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 635,3
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 635,3870
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 635,9091
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 637,9108
    0,41%
Bu Gün Üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində QQQON üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 635,3$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində QQQON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 635,3870$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində QQQON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 635,9091$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra QQQON üçün proqnozlaşdırılan qiymət 637,9108$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Invesco QQQ Qiymət Statistikaları

$ 635,3
$ 635,3$ 635,3

+0,85%

$ 19,30M
$ 19,30M$ 19,30M

30,37K
30,37K 30,37K

$ 58,94K
$ 58,94K$ 58,94K

--

Ən son QQQON qiyməti $ 635,3 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +0,85% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,94K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan QQQON təklifi 30,37K və ümumi bazar dəyəri $ 19,30M təşkil edir.

Necə Invesco QQQ (QQQON) Almaq Olar?

QQQON almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə QQQON ala bilərsiniz. Invesco QQQ almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi QQQON Almağı Öyrənin

Invesco QQQ Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Invesco QQQ canlı qiymət səhifəsində Invesco QQQ üçün cari qiymət 635,3 USD təşkil edir. Invesco QQQ (QQQON) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 QQQON. Bu da ona 19,30M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,00%
    $ 2,8599
    $ 635,83
    $ 627,27
  • 7 Gün
    0,04%
    $ 21,5599
    $ 642,17
    $ 581,78
  • 30 Gün
    0,06%
    $ 37,0299
    $ 642,17
    $ 541,33
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Invesco QQQ qiymət hərəkəti 2,8599$ oldu və bu da dəyərində 0,00% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Invesco QQQ ticarəti ən yüksək 642,17$ və ən aşağı 581,78$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,04% dəyişib. Bu son tendensiya QQQON üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Invesco QQQ qiymətində 0,06% dəyişiklik olub, bu da təxminən 37,0299$ qiymət artımını göstərir. Bu, QQQON üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Invesco QQQ qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam QQQON Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Invesco QQQ (QQQON) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Invesco QQQ Qiymət Proqnozu Modulu QQQON potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Invesco QQQ üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan QQQON qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Invesco QQQ qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın QQQON aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): QQQON momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Invesco QQQ gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

QQQON Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

QQQON Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

QQQON indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, QQQON -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay QQQON üçün qiymət proqnozu nədir?
Invesco QQQ (QQQON) qiymət proqnozu alətinə əsasən, QQQON qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 QQQON 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Invesco QQQ (QQQON) qiyməti bu gün$635,3 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə QQQON 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə QQQON üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Invesco QQQ (QQQON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 QQQON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə QQQON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Invesco QQQ (QQQON) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə QQQON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Invesco QQQ (QQQON) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 QQQON 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Invesco QQQ (QQQON) qiyməti bu gün$635,3 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə QQQON 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün QQQON qiymət proqnozu nədir?
Invesco QQQ (QQQON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 QQQON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.