OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün OHO PLUS qiymət proqnozlarını əldə edin. OHO qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

OHO PLUS qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

OHO PLUS Qiymət Proqnozu
$0,472073
+0,31%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:38:22 (UTC+8)

OHO PLUS 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, OHO PLUS potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,472073 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, OHO PLUS potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,495676 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, OHO üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,520460 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, OHO üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,546483 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, OHO üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,573807 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, OHO üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,602498 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə OHO PLUS qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,981405 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə OHO PLUS qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 1,5986 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,472073
    0,00%
  • 2026
    $ 0,495676
    5,00%
  • 2027
    $ 0,520460
    10,25%
  • 2028
    $ 0,546483
    15,76%
  • 2029
    $ 0,573807
    21,55%
  • 2030
    $ 0,602498
    27,63%
  • 2031
    $ 0,632622
    34,01%
  • 2032
    $ 0,664254
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,697466
    47,75%
  • 2034
    $ 0,732340
    55,13%
  • 2035
    $ 0,768957
    62,89%
  • 2036
    $ 0,807405
    71,03%
  • 2037
    $ 0,847775
    79,59%
  • 2038
    $ 0,890164
    88,56%
  • 2039
    $ 0,934672
    97,99%
  • 2040
    $ 0,981405
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli OHO PLUS Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,472073
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,472137
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,472525
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,474013
    0,41%
Bu Gün Üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində OHO üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,472073$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində OHO üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,472137$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində OHO üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,472525$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra OHO üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,474013$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari OHO PLUS Qiymət Statistikaları

$ 0,472073
$ 0,472073$ 0,472073

+0,31%

--
----

--
----

$ 188,70K
$ 188,70K$ 188,70K

--

Ən son OHO qiyməti $ 0,472073 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +0,31% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 188,70K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan OHO təklifi -- və ümumi bazar dəyəri -- təşkil edir.

Necə OHO PLUS (OHO) Almaq Olar?

OHO almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə OHO ala bilərsiniz. OHO PLUS almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi OHO Almağı Öyrənin

OHO PLUS Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, OHO PLUS canlı qiymət səhifəsində OHO PLUS üçün cari qiymət 0,472073 USD təşkil edir. OHO PLUS (OHO) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 OHO. Bu da ona --$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,01%
    $ -0,006367
    $ 0,49
    $ 0,464966
  • 7 Gün
    -0,11%
    $ -0,062525
    $ 0,551988
    $ 0,451219
  • 30 Gün
    -0,02%
    $ -0,013124
    $ 0,580899
    $ 0,324308
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində OHO PLUS qiymət hərəkəti -0,006367$ oldu və bu da dəyərində -0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində OHO PLUS ticarəti ən yüksək 0,551988$ və ən aşağı 0,451219$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,11% dəyişib. Bu son tendensiya OHO üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda OHO PLUS qiymətində -0,02% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,013124$ qiymət artımını göstərir. Bu, OHO üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam OHO PLUS qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam OHO Qiymət Tarixçəsinə Baxın

OHO PLUS (OHO) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

OHO PLUS Qiymət Proqnozu Modulu OHO potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər OHO PLUS üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan OHO qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin OHO PLUS qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın OHO aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): OHO momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və OHO PLUS gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

OHO Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

OHO Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

OHO indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, OHO -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay OHO üçün qiymət proqnozu nədir?
OHO PLUS (OHO) qiymət proqnozu alətinə əsasən, OHO qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 OHO 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 OHO PLUS (OHO) qiyməti bu gün$0,472073 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə OHO 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə OHO üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
OHO PLUS (OHO) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 OHO qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə OHO üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, OHO PLUS (OHO) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə OHO üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, OHO PLUS (OHO) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 OHO 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 OHO PLUS (OHO) qiyməti bu gün$0,472073 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə OHO 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün OHO qiymət proqnozu nədir?
OHO PLUS (OHO) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 OHO qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.