KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün KLK Foundation qiymət proqnozlarını əldə edin. KLK qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

KLK Foundation qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

KLK Foundation Qiymət Proqnozu
$0,4719
-0,29%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:58:05 (UTC+8)

KLK Foundation 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, KLK Foundation potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,4719 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, KLK Foundation potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,495495 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, KLK üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,520269 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, KLK üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,546283 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, KLK üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,573597 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, KLK üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,602277 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə KLK Foundation qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,981046 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə KLK Foundation qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 1,5980 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,4719
    0,00%
  • 2026
    $ 0,495495
    5,00%
  • 2027
    $ 0,520269
    10,25%
  • 2028
    $ 0,546283
    15,76%
  • 2029
    $ 0,573597
    21,55%
  • 2030
    $ 0,602277
    27,63%
  • 2031
    $ 0,632391
    34,01%
  • 2032
    $ 0,664010
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,697211
    47,75%
  • 2034
    $ 0,732071
    55,13%
  • 2035
    $ 0,768675
    62,89%
  • 2036
    $ 0,807109
    71,03%
  • 2037
    $ 0,847464
    79,59%
  • 2038
    $ 0,889837
    88,56%
  • 2039
    $ 0,934329
    97,99%
  • 2040
    $ 0,981046
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli KLK Foundation Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,4719
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,471964
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,472352
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,473839
    0,41%
Bu Gün Üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində KLK üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,4719$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində KLK üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,471964$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində KLK üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,472352$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra KLK üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,473839$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari KLK Foundation Qiymət Statistikaları

$ 0,4719
-0,29%

$ 47,21M
100,00M
$ 396,61K
--

Ən son KLK qiyməti $ 0,4719 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -0,29% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 396,61K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan KLK təklifi 100,00M və ümumi bazar dəyəri $ 47,21M təşkil edir.

Necə KLK Foundation (KLK) Almaq Olar?

KLK almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə KLK ala bilərsiniz. KLK Foundation almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi KLK Almağı Öyrənin

KLK Foundation Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, KLK Foundation canlı qiymət səhifəsində KLK Foundation üçün cari qiymət 0,4721 USD təşkil edir. KLK Foundation (KLK) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 KLK. Bu da ona 47,21M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,01%
    $ -0,004799
    $ 0,4811
    $ 0,464
  • 7 Gün
    -0,00%
    $ -0,000699
    $ 0,5
    $ 0,464
  • 30 Gün
    0,01%
    $ 0,004500
    $ 0,5
    $ 0,4398
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində KLK Foundation qiymət hərəkəti -0,004799$ oldu və bu da dəyərində -0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində KLK Foundation ticarəti ən yüksək 0,5$ və ən aşağı 0,464$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,00% dəyişib. Bu son tendensiya KLK üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda KLK Foundation qiymətində 0,01% dəyişiklik olub, bu da təxminən 0,004500$ qiymət artımını göstərir. Bu, KLK üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam KLK Foundation qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam KLK Qiymət Tarixçəsinə Baxın

KLK Foundation (KLK) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

KLK Foundation Qiymət Proqnozu Modulu KLK potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər KLK Foundation üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan KLK qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin KLK Foundation qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın KLK aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): KLK momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və KLK Foundation gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

KLK Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

KLK Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.