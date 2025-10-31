IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün IShares Gold Trust qiymət proqnozlarını əldə edin. IAUON qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

IShares Gold Trust qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

IShares Gold Trust Qiymət Proqnozu
$75,46
$75,46$75,46
+0,14%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:33:38 (UTC+8)

IShares Gold Trust 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, IShares Gold Trust potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 75,46 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, IShares Gold Trust potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 79,2329 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, IAUON üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 83,1946 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, IAUON üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 87,3543 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, IAUON üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 91,7221 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, IAUON üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 96,3082 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə IShares Gold Trust qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 156,8759 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə IShares Gold Trust qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 255,5343 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 75,46
    0,00%
  • 2026
    $ 79,2329
    5,00%
  • 2027
    $ 83,1946
    10,25%
  • 2028
    $ 87,3543
    15,76%
  • 2029
    $ 91,7221
    21,55%
  • 2030
    $ 96,3082
    27,63%
  • 2031
    $ 101,1236
    34,01%
  • 2032
    $ 106,1797
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 111,4887
    47,75%
  • 2034
    $ 117,0632
    55,13%
  • 2035
    $ 122,9163
    62,89%
  • 2036
    $ 129,0622
    71,03%
  • 2037
    $ 135,5153
    79,59%
  • 2038
    $ 142,2910
    88,56%
  • 2039
    $ 149,4056
    97,99%
  • 2040
    $ 156,8759
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli IShares Gold Trust Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 75,46
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 75,4703
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 75,5323
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 75,7701
    0,41%
Bu Gün Üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində IAUON üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 75,46$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində IAUON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 75,4703$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində IAUON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 75,5323$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra IAUON üçün proqnozlaşdırılan qiymət 75,7701$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari IShares Gold Trust Qiymət Statistikaları

$ 75,46
$ 75,46$ 75,46

+0,14%

$ 9,01M
$ 9,01M$ 9,01M

119,51K
119,51K 119,51K

$ 54,56K
$ 54,56K$ 54,56K

--

Ən son IAUON qiyməti $ 75,46 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +0,14% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 54,56K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan IAUON təklifi 119,51K və ümumi bazar dəyəri $ 9,01M təşkil edir.

Necə IShares Gold Trust (IAUON) Almaq Olar?

IAUON almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə IAUON ala bilərsiniz. IShares Gold Trust almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi IAUON Almağı Öyrənin

IShares Gold Trust Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, IShares Gold Trust canlı qiymət səhifəsində IShares Gold Trust üçün cari qiymət 75,41 USD təşkil edir. IShares Gold Trust (IAUON) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 IAUON. Bu da ona 9,01M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    0,01%
    $ 0,540000
    $ 76,22
    $ 74,65
  • 7 Gün
    -0,01%
    $ -1,0799
    $ 79,74
    $ 73,23
  • 30 Gün
    0,03%
    $ 2,2400
    $ 82,59
    $ 71,96
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində IShares Gold Trust qiymət hərəkəti 0,540000$ oldu və bu da dəyərində 0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində IShares Gold Trust ticarəti ən yüksək 79,74$ və ən aşağı 73,23$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,01% dəyişib. Bu son tendensiya IAUON üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda IShares Gold Trust qiymətində 0,03% dəyişiklik olub, bu da təxminən 2,2400$ qiymət artımını göstərir. Bu, IAUON üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam IShares Gold Trust qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam IAUON Qiymət Tarixçəsinə Baxın

IShares Gold Trust (IAUON) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

IShares Gold Trust Qiymət Proqnozu Modulu IAUON potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər IShares Gold Trust üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan IAUON qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin IShares Gold Trust qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın IAUON aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): IAUON momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və IShares Gold Trust gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

IAUON Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

IAUON Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

IAUON indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, IAUON -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay IAUON üçün qiymət proqnozu nədir?
IShares Gold Trust (IAUON) qiymət proqnozu alətinə əsasən, IAUON qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 IAUON 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 IShares Gold Trust (IAUON) qiyməti bu gün$75,46 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə IAUON 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə IAUON üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
IShares Gold Trust (IAUON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 IAUON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə IAUON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, IShares Gold Trust (IAUON) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə IAUON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, IShares Gold Trust (IAUON) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 IAUON 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 IShares Gold Trust (IAUON) qiyməti bu gün$75,46 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə IAUON 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün IAUON qiymət proqnozu nədir?
IShares Gold Trust (IAUON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 IAUON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:33:38 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.