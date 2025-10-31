Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Hims Hers Health qiymət proqnozlarını əldə edin. HIMSON qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Hims Hers Health qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Hims Hers Health Qiymət Proqnozu
$44,69
-2,33%
USD
Faktiki
Proqnoz
Hims Hers Health 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hims Hers Health potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 44,69 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Hims Hers Health potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 46,9245 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HIMSON üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 49,2707 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, HIMSON üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 51,7342 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HIMSON üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 54,3209 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, HIMSON üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 57,0370 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Hims Hers Health qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 92,9073 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Hims Hers Health qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 151,3362 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 44,69
    0,00%
  • 2026
    $ 46,9245
    5,00%
  • 2027
    $ 49,2707
    10,25%
  • 2028
    $ 51,7342
    15,76%
  • 2029
    $ 54,3209
    21,55%
  • 2030
    $ 57,0370
    27,63%
  • 2031
    $ 59,8888
    34,01%
  • 2032
    $ 62,8833
    40,71%
  • 2033
    $ 66,0274
    47,75%
  • 2034
    $ 69,3288
    55,13%
  • 2035
    $ 72,7953
    62,89%
  • 2036
    $ 76,4350
    71,03%
  • 2037
    $ 80,2568
    79,59%
  • 2038
    $ 84,2696
    88,56%
  • 2039
    $ 88,4831
    97,99%
  • 2040
    $ 92,9073
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Hims Hers Health Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 44,69
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 44,6961
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 44,7328
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 44,8736
    0,41%
Bu Gün Üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində HIMSON üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 44,69$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində HIMSON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 44,6961$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində HIMSON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 44,7328$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra HIMSON üçün proqnozlaşdırılan qiymət 44,8736$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Hims Hers Health Qiymət Statistikaları

$ 44,69
-2,33%

$ 265,28K
5,94K
$ 59,11K
--

Ən son HIMSON qiyməti $ 44,69 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -2,33% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 59,11K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan HIMSON təklifi 5,94K və ümumi bazar dəyəri $ 265,28K təşkil edir.

Necə Hims Hers Health (HIMSON) Almaq Olar?

HIMSON almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə HIMSON ala bilərsiniz. Hims Hers Health almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi HIMSON Almağı Öyrənin

Hims Hers Health Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Hims Hers Health canlı qiymət səhifəsində Hims Hers Health üçün cari qiymət 44,69 USD təşkil edir. Hims Hers Health (HIMSON) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 HIMSON. Bu da ona 265,28K$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,04%
    $ -2,0799
    $ 46,86
    $ 43,98
  • 7 Gün
    -0,09%
    $ -4,6199
    $ 50,76
    $ 43,98
  • 30 Gün
    -0,20%
    $ -11,79
    $ 65,15
    $ 43,98
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Hims Hers Health qiymət hərəkəti -2,0799$ oldu və bu da dəyərində -0,04% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Hims Hers Health ticarəti ən yüksək 50,76$ və ən aşağı 43,98$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,09% dəyişib. Bu son tendensiya HIMSON üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Hims Hers Health qiymətində -0,20% dəyişiklik olub, bu da təxminən -11,79$ qiymət artımını göstərir. Bu, HIMSON üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Hims Hers Health qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam HIMSON Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Hims Hers Health (HIMSON) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Hims Hers Health Qiymət Proqnozu Modulu HIMSON potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Hims Hers Health üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan HIMSON qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Hims Hers Health qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın HIMSON aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): HIMSON momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Hims Hers Health gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

HIMSON Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

HIMSON Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

HIMSON indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, HIMSON -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay HIMSON üçün qiymət proqnozu nədir?
Hims Hers Health (HIMSON) qiymət proqnozu alətinə əsasən, HIMSON qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 HIMSON 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Hims Hers Health (HIMSON) qiyməti bu gün$44,69 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HIMSON 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə HIMSON üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Hims Hers Health (HIMSON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 HIMSON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə HIMSON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hims Hers Health (HIMSON) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə HIMSON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Hims Hers Health (HIMSON) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 HIMSON 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Hims Hers Health (HIMSON) qiyməti bu gün$44,69 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə HIMSON 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün HIMSON qiymət proqnozu nədir?
Hims Hers Health (HIMSON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 HIMSON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:33:04 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.