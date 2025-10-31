Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Alphabet Class A qiymət proqnozlarını əldə edin. GOOGLON qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Alphabet Class A qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Alphabet Class A Qiymət Proqnozu
$285,16
$285,16$285,16
-0,69%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:32:12 (UTC+8)

Alphabet Class A 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Alphabet Class A potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 285,16 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Alphabet Class A potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 299,4180 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GOOGLON üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 314,3889 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, GOOGLON üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 330,1083 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GOOGLON üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 346,6137 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, GOOGLON üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 363,9444 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Alphabet Class A qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 592,8271 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Alphabet Class A qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 965,6529 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 285,16
    0,00%
  • 2026
    $ 299,4180
    5,00%
  • 2027
    $ 314,3889
    10,25%
  • 2028
    $ 330,1083
    15,76%
  • 2029
    $ 346,6137
    21,55%
  • 2030
    $ 363,9444
    27,63%
  • 2031
    $ 382,1416
    34,01%
  • 2032
    $ 401,2487
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 421,3111
    47,75%
  • 2034
    $ 442,3767
    55,13%
  • 2035
    $ 464,4955
    62,89%
  • 2036
    $ 487,7203
    71,03%
  • 2037
    $ 512,1063
    79,59%
  • 2038
    $ 537,7117
    88,56%
  • 2039
    $ 564,5972
    97,99%
  • 2040
    $ 592,8271
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Alphabet Class A Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 285,16
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 285,1990
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 285,4334
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 286,3318
    0,41%
Bu Gün Üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində GOOGLON üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 285,16$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində GOOGLON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 285,1990$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində GOOGLON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 285,4334$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra GOOGLON üçün proqnozlaşdırılan qiymət 286,3318$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Alphabet Class A Qiymət Statistikaları

$ 285,16
$ 285,16$ 285,16

-0,69%

$ 2,36M
$ 2,36M$ 2,36M

8,28K
8,28K 8,28K

$ 58,03K
$ 58,03K$ 58,03K

--

Ən son GOOGLON qiyməti $ 285,16 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -0,69% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,03K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan GOOGLON təklifi 8,28K və ümumi bazar dəyəri $ 2,36M təşkil edir.

Necə Alphabet Class A (GOOGLON) Almaq Olar?

GOOGLON almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə GOOGLON ala bilərsiniz. Alphabet Class A almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi GOOGLON Almağı Öyrənin

Alphabet Class A Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Alphabet Class A canlı qiymət səhifəsində Alphabet Class A üçün cari qiymət 285,16 USD təşkil edir. Alphabet Class A (GOOGLON) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 GOOGLON. Bu da ona 2,36M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,04%
    $ -13,0799
    $ 299,5
    $ 280,91
  • 7 Gün
    0,11%
    $ 28,6500
    $ 299,5
    $ 254,61
  • 30 Gün
    0,18%
    $ 43,4500
    $ 299,5
    $ 228,07
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Alphabet Class A qiymət hərəkəti -13,0799$ oldu və bu da dəyərində -0,04% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Alphabet Class A ticarəti ən yüksək 299,5$ və ən aşağı 254,61$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,11% dəyişib. Bu son tendensiya GOOGLON üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Alphabet Class A qiymətində 0,18% dəyişiklik olub, bu da təxminən 43,4500$ qiymət artımını göstərir. Bu, GOOGLON üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Alphabet Class A qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam GOOGLON Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Alphabet Class A (GOOGLON) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Alphabet Class A Qiymət Proqnozu Modulu GOOGLON potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Alphabet Class A üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan GOOGLON qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Alphabet Class A qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın GOOGLON aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): GOOGLON momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Alphabet Class A gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

GOOGLON Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

GOOGLON Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

GOOGLON indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, GOOGLON -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay GOOGLON üçün qiymət proqnozu nədir?
Alphabet Class A (GOOGLON) qiymət proqnozu alətinə əsasən, GOOGLON qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 GOOGLON 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Alphabet Class A (GOOGLON) qiyməti bu gün$285,16 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GOOGLON 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə GOOGLON üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Alphabet Class A (GOOGLON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 GOOGLON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə GOOGLON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Alphabet Class A (GOOGLON) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə GOOGLON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Alphabet Class A (GOOGLON) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 GOOGLON 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Alphabet Class A (GOOGLON) qiyməti bu gün$285,16 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə GOOGLON 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün GOOGLON qiymət proqnozu nədir?
Alphabet Class A (GOOGLON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 GOOGLON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:32:12 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.