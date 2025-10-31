Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Futu Holdings qiymət proqnozlarını əldə edin. FUTUON qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Futu Holdings qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Futu Holdings Qiymət Proqnozu
$191,4
-1,36%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:55:36 (UTC+8)

Futu Holdings 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Futu Holdings potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 191,4 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Futu Holdings potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 200,9700 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, FUTUON üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 211,0185 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, FUTUON üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 221,5694 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, FUTUON üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 232,6478 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, FUTUON üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 244,2802 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Futu Holdings qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 397,9068 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Futu Holdings qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 648,1483 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 191,4
    0,00%
  • 2026
    $ 200,9700
    5,00%
  • 2027
    $ 211,0185
    10,25%
  • 2028
    $ 221,5694
    15,76%
  • 2029
    $ 232,6478
    21,55%
  • 2030
    $ 244,2802
    27,63%
  • 2031
    $ 256,4943
    34,01%
  • 2032
    $ 269,3190
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 282,7849
    47,75%
  • 2034
    $ 296,9242
    55,13%
  • 2035
    $ 311,7704
    62,89%
  • 2036
    $ 327,3589
    71,03%
  • 2037
    $ 343,7269
    79,59%
  • 2038
    $ 360,9132
    88,56%
  • 2039
    $ 378,9589
    97,99%
  • 2040
    $ 397,9068
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Futu Holdings Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 191,4
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 191,4262
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 191,5835
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 192,1865
    0,41%
Bu Gün Üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində FUTUON üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 191,4$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində FUTUON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 191,4262$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində FUTUON üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 191,5835$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra FUTUON üçün proqnozlaşdırılan qiymət 192,1865$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Futu Holdings Qiymət Statistikaları

$ 191,4
-1,35%

$ 1,29M
$ 1,29M$ 1,29M

6,75K
6,75K 6,75K

$ 56,27K
$ 56,27K$ 56,27K

--

Ən son FUTUON qiyməti $ 191,4 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -1,36% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,27K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan FUTUON təklifi 6,75K və ümumi bazar dəyəri $ 1,29M təşkil edir.

Necə Futu Holdings (FUTUON) Almaq Olar?

FUTUON almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə FUTUON ala bilərsiniz. Futu Holdings almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi FUTUON Almağı Öyrənin

Futu Holdings Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Futu Holdings canlı qiymət səhifəsində Futu Holdings üçün cari qiymət 191,4 USD təşkil edir. Futu Holdings (FUTUON) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 FUTUON. Bu da ona 1,29M$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,01%
    $ -3,25
    $ 197,37
    $ 189,1
  • 7 Gün
    0,12%
    $ 19,7600
    $ 199,84
    $ 171,14
  • 30 Gün
    0,10%
    $ 16,7300
    $ 199,84
    $ 150,29
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Futu Holdings qiymət hərəkəti -3,25$ oldu və bu da dəyərində -0,01% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Futu Holdings ticarəti ən yüksək 199,84$ və ən aşağı 171,14$ qiymətlərlə olub. Qiymət 0,12% dəyişib. Bu son tendensiya FUTUON üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Futu Holdings qiymətində 0,10% dəyişiklik olub, bu da təxminən 16,7300$ qiymət artımını göstərir. Bu, FUTUON üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Futu Holdings qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam FUTUON Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Futu Holdings (FUTUON) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Futu Holdings Qiymət Proqnozu Modulu FUTUON potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Futu Holdings üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan FUTUON qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Futu Holdings qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın FUTUON aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): FUTUON momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Futu Holdings gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

FUTUON Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

FUTUON Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

FUTUON indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, FUTUON -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay FUTUON üçün qiymət proqnozu nədir?
Futu Holdings (FUTUON) qiymət proqnozu alətinə əsasən, FUTUON qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 FUTUON 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Futu Holdings (FUTUON) qiyməti bu gün$191,4 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə FUTUON 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə FUTUON üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Futu Holdings (FUTUON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 FUTUON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə FUTUON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Futu Holdings (FUTUON) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə FUTUON üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Futu Holdings (FUTUON) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 FUTUON 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Futu Holdings (FUTUON) qiyməti bu gün$191,4 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə FUTUON 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün FUTUON qiymət proqnozu nədir?
Futu Holdings (FUTUON) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 FUTUON qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.