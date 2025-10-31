Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün Dante Games qiymət proqnozlarını əldə edin. DANTE qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

Dante Games qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

Dante Games Qiymət Proqnozu
$0,01881
+1,84%
USD
Faktiki
Proqnoz
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 19:52:25 (UTC+8)

Dante Games 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Dante Games potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,01881 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, Dante Games potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,019750 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, DANTE üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,020738 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, DANTE üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,021774 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, DANTE üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,022863 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, DANTE üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,024006 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə Dante Games qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,039104 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə Dante Games qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,063697 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,01881
    0,00%
  • 2026
    $ 0,019750
    5,00%
  • 2027
    $ 0,020738
    10,25%
  • 2028
    $ 0,021774
    15,76%
  • 2029
    $ 0,022863
    21,55%
  • 2030
    $ 0,024006
    27,63%
  • 2031
    $ 0,025207
    34,01%
  • 2032
    $ 0,026467
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,027790
    47,75%
  • 2034
    $ 0,029180
    55,13%
  • 2035
    $ 0,030639
    62,89%
  • 2036
    $ 0,032171
    71,03%
  • 2037
    $ 0,033780
    79,59%
  • 2038
    $ 0,035469
    88,56%
  • 2039
    $ 0,037242
    97,99%
  • 2040
    $ 0,039104
    107,89%
Daha Çox Göstərin

Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli Dante Games Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,01881
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,018812
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,018828
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,018887
    0,41%
Bu Gün Üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində DANTE üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,01881$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində DANTE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,018812$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində DANTE üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,018828$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra DANTE üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,018887$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari Dante Games Qiymət Statistikaları

$ 0,01881
+1,84%

--
----

--
----

$ 71,64K
--

Ən son DANTE qiyməti $ 0,01881 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi +1,84% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 71,64K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan DANTE təklifi -- və ümumi bazar dəyəri -- təşkil edir.

Necə Dante Games (DANTE) Almaq Olar?

DANTE almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə DANTE ala bilərsiniz. Dante Games almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi DANTE Almağı Öyrənin

Dante Games Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, Dante Games canlı qiymət səhifəsində Dante Games üçün cari qiymət 0,01882 USD təşkil edir. Dante Games (DANTE) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 DANTE. Bu da ona --$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,00%
    $ -0,000150
    $ 0,01899
    $ 0,01801
  • 7 Gün
    -0,05%
    $ -0,001010
    $ 0,021
    $ 0,01801
  • 30 Gün
    -0,15%
    $ -0,003450
    $ 0,02432
    $ 0,01801
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində Dante Games qiymət hərəkəti -0,000150$ oldu və bu da dəyərində -0,00% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində Dante Games ticarəti ən yüksək 0,021$ və ən aşağı 0,01801$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,05% dəyişib. Bu son tendensiya DANTE üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda Dante Games qiymətində -0,15% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,003450$ qiymət artımını göstərir. Bu, DANTE üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam Dante Games qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam DANTE Qiymət Tarixçəsinə Baxın

Dante Games (DANTE) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

Dante Games Qiymət Proqnozu Modulu DANTE potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər Dante Games üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan DANTE qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin Dante Games qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın DANTE aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): DANTE momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və Dante Games gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

DANTE Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

DANTE Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

DANTE indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, DANTE -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay DANTE üçün qiymət proqnozu nədir?
Dante Games (DANTE) qiymət proqnozu alətinə əsasən, DANTE qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 DANTE 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 Dante Games (DANTE) qiyməti bu gün$0,01881 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə DANTE 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə DANTE üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
Dante Games (DANTE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 DANTE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə DANTE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Dante Games (DANTE) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə DANTE üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, Dante Games (DANTE) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 DANTE 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 Dante Games (DANTE) qiyməti bu gün$0,01881 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə DANTE 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün DANTE qiymət proqnozu nədir?
Dante Games (DANTE) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 DANTE qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.