BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (USD)

2026, 2027, 2028, 2030 və daha çoxu üçün BOMO on Base qiymət proqnozlarını əldə edin. BOMO qiymətinin növbəti 5 il və ya daha çox müddətdə nə qədər artacağını proqnozlaşdırın. Bazar trendləri və həssaslığı əsasında gələcək qiymət ssenarilərini dərhal proqnozlaşdırın.

BOMO on Base qiymətini proqnozlaşdırmaq üçün -100 ilə 1.000 arasında bir rəqəm daxil edin.
%

* Məsuliyyətdən İmtina: Bütün qiymət proqnozları istifadəçi fikirlərinə əsaslanır.

BOMO on Base Qiymət Proqnozu
$0,0004909
-8,05%
USD
Faktiki
Proqnoz
BOMO on Base 2025-2050-ci İllər üçün Qiymət Proqnozu (USD)

2025-ci il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (Bu İl)

Proqnozlarınıza əsasən, BOMO on Base potensial olaraq 0,00% artım göstərə bilər. 2025-ci ildə $ 0,000490 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2026-cı il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (Gələcək İl)

Proqnozlarınıza əsasən, BOMO on Base potensial olaraq 5,00% artım göstərə bilər. 2026-cı ildə $ 0,000515 qiymətindən ticarət edilə bilər.

2027-ci il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (2 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, BOMO üçün 2027-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,000541 və artım faizi 10,25% təşkil edir.

2028-ci il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (3 İl Sonra)

Qiymət proqnozu moduluna əsasən, BOMO üçün 2028-ci ildə proqnozlaşdırılan hədəf qiyməti $ 0,000568 və artım faizi 15,76% təşkil edir.

2029-ci il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (4 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BOMO üçün 2029-cu il hədəf qiyməti $ 0,000596 və artım faizi 21,55% təşkil edir.

2030-cu il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (5 İl Sonra)

Yuxarıdakı qiymət proqnozu moduluna əsasən, BOMO üçün 2030-cu il hədəf qiyməti $ 0,000626 və artım faizi 27,63% təşkil edir.

2040-cı il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (15 İl Sonra)

2040-cı ildə BOMO on Base qiymətinin potensial olaraq 107,89% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,001020 səviyyəsinə çata bilər.

2050-ci il üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu (25 İl Sonra)

2050-ci ildə BOMO on Base qiymətinin potensial olaraq 238,64% faiz artması gözlənilir. Ticarət qiyməti $ 0,001662 səviyyəsinə çata bilər.

İl
Qiymət
Böyümə
  • 2025
    $ 0,000490
    0,00%
  • 2026
    $ 0,000515
    5,00%
  • 2027
    $ 0,000541
    10,25%
  • 2028
    $ 0,000568
    15,76%
  • 2029
    $ 0,000596
    21,55%
  • 2030
    $ 0,000626
    27,63%
  • 2031
    $ 0,000657
    34,01%
  • 2032
    $ 0,000690
    40,71%
İl
Qiymət
Böyümə
  • 2033
    $ 0,000725
    47,75%
  • 2034
    $ 0,000761
    55,13%
  • 2035
    $ 0,000799
    62,89%
  • 2036
    $ 0,000839
    71,03%
  • 2037
    $ 0,000881
    79,59%
  • 2038
    $ 0,000925
    88,56%
  • 2039
    $ 0,000971
    97,99%
  • 2040
    $ 0,001020
    107,89%
Bu Gün, Sabah, Bu Həftə və 30 Gün üçün Qısamüddətli BOMO on Base Qiymət Proqnozu

Tarix
Qiymət Proqnozu
Böyümə
  • October 31, 2025(Bu gün)
    $ 0,000490
    0,00%
  • November 1, 2025(Sabah)
    $ 0,000490
    0,01%
  • November 7, 2025(Bu Həftə)
    $ 0,000491
    0,10%
  • November 30, 2025(30 Gün)
    $ 0,000492
    0,41%
Bu Gün Üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu

October 31, 2025(Bu gün) tarixində BOMO üçün proqnozlaşdırılan qiymət: 0,000490$. Bu proqnoz verilən artım faizinin hesablanmış nəticəsini əks etdirir və istifadəçilərə bugünkü potensial qiymət hərəkətinin bir snapshot-unu təqdim edir.

Sabah üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu

November 1, 2025(Sabah) tarixində BOMO üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,000490$ olacaq. Bu nəticələr seçilən parametrlərə əsaslanaraq tokenin dəyəri ilə bağlı təxmini bir baxış təqdim edir.

Bu Həftə üçün BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu

November 7, 2025(Bu Həftə) tarixində BOMO üçün 5% illik artım faizi ilə qiymət proqnozu 0,000491$ olacaq. Bu həftəlik təxmin gələcək günlərdəki mümkün qiymət tendensiyaları haqqında fikir vermək məqsədilə eyni artım faizi ilə hesablanmışdır.

30 Günlük BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu

30 gün sonra BOMO üçün proqnozlaşdırılan qiymət 0,000492$ olacaq. Bu proqnoz tokenin dəyərinin bir ay sonra harada ola biləcəyini qiymətləndirmək üçün 5% illik artım faizi ilə hesablanmışdır.

Cari BOMO on Base Qiymət Statistikaları

$ 0,0004909
-8,05%

$ 187,03K
$ 187,03K$ 187,03K

381,00M
381,00M 381,00M

$ 1,28K
$ 1,28K$ 1,28K

--

Ən son BOMO qiyməti $ 0,0004909 təşkil edir. Onun 24 saatlıq dəyişiklik faizi -8,05% və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,28K təşkil edir.
Bundan əlavə, dövriyyədə olan BOMO təklifi 381,00M və ümumi bazar dəyəri $ 187,03K təşkil edir.

Necə BOMO on Base (BOMO) Almaq Olar?

BOMO almaq istəyirsiniz? İndi kredit kartı, bank transferi, P2P və bir çox başqa ödəniş üsulları ilə BOMO ala bilərsiniz. BOMO on Base almağı öyrənin və indi MEXC-də ticarətə başlayın!

İndi BOMO Almağı Öyrənin

BOMO on Base Keçmiş Qiyməti

Son məlumatlara əsasən, BOMO on Base canlı qiymət səhifəsində BOMO on Base üçün cari qiymət 0,000490 USD təşkil edir. BOMO on Base (BOMO) üçün dövriyyədə olan təklif: 0,00 BOMO. Bu da ona 187,03K$ bazar kapitalizasiyasını verir.

Dövr
Dəyişiklik(%)
Dəyişiklik(USD)
Yüksək
Aşağı
  • 24 saatlıq
    -0,14%
    $ -0,000082
    $ 0,000658
    $ 0,000490
  • 7 Gün
    -0,49%
    $ -0,000481
    $ 0,001068
    $ 0,000401
  • 30 Gün
    -0,93%
    $ -0,006868
    $ 0,008131
    $ 0,000401
24 Saatlıq Performans

Son 24 saat ərzində BOMO on Base qiymət hərəkəti -0,000082$ oldu və bu da dəyərində -0,14% dəyişiklik olduğunu göstərir.

7 Günlük Performans

Son 7 gün ərzində BOMO on Base ticarəti ən yüksək 0,001068$ və ən aşağı 0,000401$ qiymətlərlə olub. Qiymət -0,49% dəyişib. Bu son tendensiya BOMO üçün bazarda əlavə qiymət dəyişiklikləri görülməsi ehtimalını ortaya qoyur.

30 Günlük Performans

Son bir ayda BOMO on Base qiymətində -0,93% dəyişiklik olub, bu da təxminən -0,006868$ qiymət artımını göstərir. Bu, BOMO üçün yaxın gələcəkdə daha çox qiymət dəyişiklikləri yaşana biləcəyini göstərir.

Təfərrüatlı trendlər üçün tam BOMO on Base qiymət tarixçəsini MEXC-də yoxlayın

Tam BOMO Qiymət Tarixçəsinə Baxın

BOMO on Base (BOMO) Qiymət Proqnozu Modulu Necə İşləyir?

BOMO on Base Qiymət Proqnozu Modulu BOMO potensial gələcək qiymətlərini şəxsi inkişaf fərziyyələrinizə əsaslanaraq qiymətləndirməyə kömək edən istifadəçi dostu bir vasitədir. İstər təcrübəli treyder, istərsə də maraqlı bir investor olmağınızdan asılı olmayaraq, bu modul tokenin gələcək dəyərini proqnozlaşdırmaq üçün sadə və interaktiv bir yol təqdim edir.

1. Artım Proqnozunuzu Daxil Edin

Bazar baxışınıza əsaslanaraq artım faizini daxil edərək başlayın. Daxil edəcəyiniz dəyər müsbət və ya mənfi ola bilər. Bu dəyər BOMO on Base üçün gələn il, beş il və hətta on il sonra üçün gözləntilərinizi əks etdirə bilər.

2. Gələcək Qiyməti Hesablayın

Artım faizini daxil etdikdən sonra "Hesablayın" düyməsinə klikləyin. Modul gələcəkdəki proqnozlaşdırılan BOMO qiymətini dərhal hesablayacaq və sizin proqnozunuzun tokenin qiymətinə necə təsir etdiyini zamanla aydın şəkildə göstərən bir vizuallaşdırma təqdim edəcək.

3. Fərqli Ssenariləri Kəşf Edin

Fərqli bazar şəraitlərinin BOMO on Base qiymətinə necə təsir edəcəyini görmək üçün müxtəlif artım faizlərini test edə bilərsiniz. Bu çeviklik həm optimist, həm də ehtiyatlı təxminləri təhlil etməyə imkan verir, beləliklə daha məlumatlı qərarlar qəbul etməyinizə kömək edir.

4. İstifadəçi Yanaşması və İcma Fikirləri

Modul istifadəçi yanaşması məlumatlarını da inteqrasiya edərək öz proqnozlarınızı digər istifadəçilərin proqnozları ilə müqayisə etməyə imkan verir. Bu kollektiv məlumatlar icmanın BOMO aktivinin gələcəyinə necə yanaşdığını göstərən dəyərli məlumatlar təqdim edir.

Qiymət Proqnozları Üçün Texniki Göstəricilər

Təxminin dəqiqliyini artırmaq üçün modul bir sıra texniki göstəricilər və bazar məlumatlarından istifadə edir. Bunlar aşağıda qeyd olunub:

Eksponensial Hərəkətli Ortalamaları (EMA): Dalğalanmaları yumşaldaraq və potensial tendensiya dəyişikliklərinə dair analizlər təqdim edərək tokenin qiymət tendensiyasını izləməyə kömək edir.

Bollinger Bands: Bazar dalğalanmalarını ölçür və potensial həddindən artıq alış və ya həddindən artıq satış şəraitlərini müəyyən edir.

Nisbi Güc İndeksi (RSI): BOMO momentumu qiymətləndirir və onun boğa və ya ayı mərhələsində olub olmadığını müəyyən edir.

Hərəkətli Ortalama Yığılma və Ayrılma (MACD): Potensial giriş və çıxış nöqtələrini müəyyən etmək üçün qiymət hərəkətlərinin gücünü və istiqamətini qiymətləndirir. Modul bu göstəriciləri real vaxt rejimli bazar məlumatları ilə birləşdirərək dinamik qiymət proqnozu təqdim edir və BOMO on Base gələcək potensialı haqqında daha dərindən analizlər əldə etməyə kömək edir.

BOMO Qiymət Proqnozu Niyə Vacibdir?

BOMO Qiymət proqnozları bir çox səbəblərə görə vacibdir və investorlar bunu müxtəlif məqsədlər üçün həyata keçirirlər:

İnvestisiya Strategiyası İnkişafı: Proqnozlar investorların strategiyalar qurmasına kömək edir. Gələcək qiymətləri proqnozlaşdıraraq, onlar kriptovalyuta almaq, satmaq və ya saxlamaq üçün nə zaman qərar verəcəklərinə qərar verə bilirlər.

Risk Qiymətləndirməsi: Mümkün qiymət hərəkətlərini anlamaq investorların müəyyən kriptovalyuta aktivlərlə əlaqədar riski qiymətləndirməsinə imkan verir. Bu, potensial itkilərin idarə olunması və azaldılması üçün vacibdir.

Bazara Analizi: Proqnozlar tez-tez bazar meylləri, xəbərlər və tarixi məlumatların analizinə əsaslanır. Bu geniş analiz investorların bazar dinamikalarını və qiymət dəyişikliklərinə təsir edən amilləri başa düşmələrinə kömək edir.

Portfelin Çeşidlənməsi: Hansı kriptovalyutaların yaxşı performans göstərə biləcəyini proqnozlaşdırmaqla investorlar portfellərini müvafiq şəkildə çeşidləyə və riski müxtəlif aktivlərə yaya bilərlər.

Uzunmüddətli Planlaşdırma: Uzunmüddətli qazanc əldə etmək istəyən investorlar gələcəkdə böyümə potensialı olan kriptovalyutaları müəyyən etmək üçün proqnozlardan istifadə edirlər.

Psixoloji Hazırlıq: Mümkün qiymət ssenarilərini bilmək bazar dalğalanmaları üçün investorları emosional və maliyyə cəhətdən hazırlayır.

İcma Məşğulluğu: Kriptovalyuta qiymət proqnozları tez-tez investor icmasında müzakirələrə səbəb olur, bazar meylləri haqqında daha geniş anlayış və kollektiv bilik formalaşmasına gətirib çıxarır.

Tez-tez Verilən Suallar (FAQ)

BOMO indi investisiya etməyə dəyər?
Proqnozlarınıza əsasən, BOMO -- dəyərinə undefined tarixində çatacaq və bu da onu nəzərə alınacaq bir tokenə çevirəcək.
Gələn ay BOMO üçün qiymət proqnozu nədir?
BOMO on Base (BOMO) qiymət proqnozu alətinə əsasən, BOMO qiymətinin undefined tarixində -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
1 BOMO 2026-cı ildə nə qədər olacaq?
1 BOMO on Base (BOMO) qiyməti bu gün$0,00049 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə BOMO 0,00% artaraq 2026-cı ildə -- olacaq.
2027-ci ildə BOMO üçün proqnozlaşdırılan qiymət nə qədərdir?
BOMO on Base (BOMO) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2027-ci ilə qədər 1 BOMO qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
2028-ci ildə BOMO üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, BOMO on Base (BOMO) 0,00% artacaq və 2028-ci ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
2029-cu ildə BOMO üçün təxmini qiymət hədəfi nədir?
Qiymət proqnozunuza əsasən, BOMO on Base (BOMO) 0,00% artacaq və 2029-cu ildə təxmini qiymət hədəfi -- olacaq.
1 BOMO 2030-cu ildə nə qədər olacaq?
1 BOMO on Base (BOMO) qiyməti bu gün$0,00049 təşkil edir. Yuxarıdakı proqnoz moduluna görə BOMO 0,00% artaraq 2030-cu ildə -- olacaq.
2040-cı il üçün BOMO qiymət proqnozu nədir?
BOMO on Base (BOMO) aktivinin illik olaraq 0,00% artacağı və 2040-cı ilə qədər 1 BOMO qiymətinin -- dəyərinə çatacağı proqnozlaşdırılır.
İmtina

Kriptovalyuta qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmun, MEXC istifadəçiləri və/və ya digər üçüncü tərəf mənbələrindən alınan məlumatlar və rəy əsasında hazırlanır. Bu məzmun yalnız informasiya və ilüstrativ məqsədlərlə "olduğu kimi" təqdim olunur və heç bir şəkildə heç bir zəmanət və ya təmsilçilik daşımır. Verilən qiymət proqnozlarının dəqiq olmadığı nəzərə alınmalıdır və bu proqnozlara əsaslanaraq investisiya qərarları qəbul edilməməlidir. Gələcək qiymətlər təqdim edilən proqnozlardan kəskin şəkildə fərqlənə bilər.

Bundan əlavə, bu məzmun maliyyə məsləhəti kimi şərh olunmamalıdır və müəyyən məhsul və xidmətlərin alınmasını tövsiyə etmək məqsədilə hazırlanmayıb. MEXC, kriptovalyuta üzrə qiymət proqnozları səhifələrimizdə yayımlanan məzmunu istinad etmək, istifadə etmək və/və ya onlara etibar etmək nəticəsində yaranan hər hansı itkilərə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar riski və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yatırımınızın dəyəri həm azalaraq, həm də artaraq dəyişə bilər və ilkin yatırdığınız məbləğin geri qaytarılacağına heç bir zəmanət verilmir. Nəticədə, sizin investisiya qərarlarınıza görə tam məsuliyyət daşıyırsınız və MEXC hər hansı itkilərə görə məsuliyyət daşımır. Unutmayın ki, keçmiş performans gələcək nəticələr üçün etibarlı göstərici deyil. Yalnız tanıdığınız və əlaqəli riskləri anladığınız məhsullara investisiya qoyun. İnvestisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, investisiya məqsədlərinizi və risk dözümlülüyünüzü diqqətlə nəzərdən keçirin və hər hansı investisiya qərarından əvvəl müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin.