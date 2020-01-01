Meme+ Ticarət Zonası İ̇mtinası

Bu MEXC Meme+ Ticarət Zonası İmtinası (bundan sonra "İmtina" olaraq adlandırılacaq) MEXC-in Risk Açıqlama Bəyanatı ilə birlikdə verilir və onun ayrılmaz bir hissəsini təşkil edir. Meme+ Ticarət Zonasında və onunla əlaqəli məhsul və müsabiqələrdə iştirak edərək müstəqil hüquqi məsləhətçilərinizlə məsləhətləşdiyinizi, bu sənədi oxuduğunuzu və başa düşdüyünüzü və burada qeyd olunan şərtlər haqqında tam məlumatlı olduğunuzu təsdiq edirsiniz.
MEXC Meme+ Ticarət Zonası Məhsulu (bundan sonra "Məhsul" adlandırılacaq), kriptovalyuta bazarında geniş təcrübəyə malik inkişaf etmiş investorlar üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi bir vasitədir. Bu Məhsul MEXC tərəfindən təklif edilən digər ticarət məhsulları ilə müqayisədə əhəmiyyətli dərəcədə daha yüksək risklər daşıyır. Məsələn, Məhsulda siyahıya alınan tokenlər ənənəvi kriptovalyutalardan daha dəyişkəndir və ənənəvi kriptovalyutalara nisbətən daha tez və/və ya daha tez-tez siyahıdan çıxarıla və zəif saxlanıla bilər. Əgər investisiya itkisini tam olaraq daşıya bilmirsinizsə, zəhmət olmasa, bu xidmətdən istifadə etməyin və/və ya hər hansı əlaqəli məhsul və xidmətlərdə iştirak etməyin.
MEXC məhsulu təqdim edərək yalnız məlumatların təqdim edilməsi məqsədini güdür və göstərilən bütün materiallar və məlumatlar üçüncü tərəf veb-saytlarından alınır və onlara aid edilir. MEXC bu məlumatların düzgünlüyünü, tamlığını və etibarlılığını nə birbaşa, nə də dolayı yolla heç bir şəkildə təsdiq etmir və ya zəmanət vermir. Məhsuldan istifadə edərkən investisiya qərarınızla bağlı öz araşdırmanızı və diqqətli yoxlamanızı həyata keçirdiyinizi və lazım gəldikdə maliyyə, hüquqi və ya vergi sahəsində mütəxəssislərinizlə məsləhətləşdiyinizi qəbul edirsiniz. MEXC və onun ortaqları istifadəçilərin investisiya fəaliyyətləri nəticəsində yaranan hər hansı zərər, itki və ya digər mənfi nəticələrə görə heç bir məsuliyyət daşımır və bu cür hallara görə heç bir şəkildə cavabdeh deyil.