Məlumatlar

Fyuçers Məlumatları
Risk Limiti
Ticarət Qaydaları
İndeks Qiyməti
Münasib Qiymət
Maliyyələşdirmə Faizi Tarixçəsi
Sığorta Vəsait Hesabı
Çoxaktivli Rejim üzrə Ticarət Qaydaları
Uyğun Zəmanət Kriptovalyutası
KriptovalyutaZəmanət DəyəriZəmanət Faizi
Məlumat yoxdur
Yuxarıdakı aktivlər Çoxaktivli Rejimdə zəmanət kimi istifadə edilə bilər.Bəzi kriptovalyutalarda mərhələli zəmanət faizləri istifadə edilir. Məsələn, 1 BTC saxlasanız, 90% zəmanət faizi tətbiq olunur və istifadə edilə bilən marja 0,9 BTC olur. 1 BTC-ni aşan hissə 80% zəmanət faizi ilə hesablanır. Belə ki, 2 BTC saxlayanda istifadə edilə bilən marja 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC olur.
Uyğun Borc Kriptovalyutası
KriptovalyutaAvtomatik Geri Ödəniş HəddiAvtomatik Geri Ödəniş üzrə Endirim FaiziAvtomatik Geri Ödəniş NisbətiFaizsiz LimitSaatlıq Faiz DərəcəsiBorc Saxlama üzrə Marja Faizi
Məlumat yoxdur
Yuxarıdakı aktivlər borc üçün istifadə oluna bilər.1. Kriptovalyutanın borcu avtomatik geri ödəniş həddini keçdikdə, avtomatik geri ödəniş tətiklənəcək.2. Avtomatik geri ödəniş zamanı geri ödəniş məbləği = cari borc − avtomatik geri ödəniş həddi × (1 – avtomatik geri ödəniş nisbəti). Ödəniş kriptovalyutasının endirim faizinə əsasən komissiya tutulacaq. Məsələn, 1.000 USDT borcludursa və endirim faizi 90% olarsa, (1.000 / 90%) dəyərində BTC ödənişi tələb olunacaq.3. Faizlər hesablaşma zamanı olan borca əsasən saatlıq hesablanır. Borc faizsiz limit daxilində olarsa, faiz tutulmur.