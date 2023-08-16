Uyğun Zəmanət Kriptovalyutası
|Kriptovalyuta
|Zəmanət Dəyəri
|Zəmanət Faizi
Yuxarıdakı aktivlər Çoxaktivli Rejimdə zəmanət kimi istifadə edilə bilər.Bəzi kriptovalyutalarda mərhələli zəmanət faizləri istifadə edilir. Məsələn, 1 BTC saxlasanız, 90% zəmanət faizi tətbiq olunur və istifadə edilə bilən marja 0,9 BTC olur. 1 BTC-ni aşan hissə 80% zəmanət faizi ilə hesablanır. Belə ki, 2 BTC saxlayanda istifadə edilə bilən marja 0,9 + 0,8 = 1,7 BTC olur.
Uyğun Borc Kriptovalyutası
|Kriptovalyuta
|Avtomatik Geri Ödəniş Həddi
|Avtomatik Geri Ödəniş üzrə Endirim Faizi
|Avtomatik Geri Ödəniş Nisbəti
|Faizsiz Limit
|Saatlıq Faiz Dərəcəsi
|Borc Saxlama üzrə Marja Faizi
Yuxarıdakı aktivlər borc üçün istifadə oluna bilər.1. Kriptovalyutanın borcu avtomatik geri ödəniş həddini keçdikdə, avtomatik geri ödəniş tətiklənəcək.2. Avtomatik geri ödəniş zamanı geri ödəniş məbləği = cari borc − avtomatik geri ödəniş həddi × (1 – avtomatik geri ödəniş nisbəti). Ödəniş kriptovalyutasının endirim faizinə əsasən komissiya tutulacaq. Məsələn, 1.000 USDT borcludursa və endirim faizi 90% olarsa, (1.000 / 90%) dəyərində BTC ödənişi tələb olunacaq.3. Faizlər hesablaşma zamanı olan borca əsasən saatlıq hesablanır. Borc faizsiz limit daxilində olarsa, faiz tutulmur.