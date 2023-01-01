1. Bu müsabiqə yalnız MEXC-dən rəsmi müsabiqə e-poçtları və ya digər bildirişlər almış xüsusi dəvət olunmuş istifadəçilər üçün keçərlidir.
2. Fyuçers hesabı xalis depozitləri ən azı iki gün ərzində müsabiqə şərtlərinə cavab verməlidir. Fyuçers hesabı üzrə etibarlı depozit məbləği = Müsabiqə dövrü ərzində daxil olan məbləğ - Müsabiqə dövründə çıxan məbləğ.
3. Müəyyən fyuçers ticarət həcmini bir gündə tamamlamaq uğurlu giriş hesab olunur. Günün girişini tamamladıqdan sonra növbəti gün girişinizi yeniləyib davam edə bilərsiniz. Yeniləmələr UTC+8 vaxt zonası ilə yenilənir. Çoxsaylı günlər üzrə davamlı girişlər ardıcıl giriş günlərini toplanacaq. Mükafatlar müsabiqə müddətində toplanmış ən yüksək ardıcıl giriş günlərinin sayına əsasən veriləcək və bu, yığıla bilməz.
4. Ticarət həvəsləndirici mükafatlar müsabiqə dövründə ticarət komissiyası 0-dan böyük olan fyuçers ticarətinizin həcminə əsasən hesablanacaq. Ticarət kriptovalyutası məhdud deyil və mükafatlar ala biləcəyiniz ən yüksək səviyyəyə görə paylanacaq.
5. Müsabiqənin mükafatları müsabiqə bitdikdən sonra 3 iş günü ərzində fyuçers hesabına bonus şəklində paylanacaq. Bonusun etibarlılıq müddəti 7 gündür.
6. MEXC müsabiqə müddətində qeyri-qanuni və ya sui-istifadə fəaliyyətləri ilə məşğul olan iştirakçıları müsabiqədən diskvalifikasiya etmək hüququnu özündə saxlayır. Bu fəaliyyətlərə əlavə mükafatlar qazanmaq üçün saxta həcm yaratma və ya və ya saxtakarlıq, çoxsaylı hesabların qeydiyyatı və digər qanunsuz, saxtakar və zərərli məqsədli fəaliyyətlər daxildir.
7. MEXC istənilən vaxt müsabiqəni və ya onun qaydalarına dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır. Düzəlişlər edilərsə, əlavə bildiriş verilməyəcək.
8. MEXC bu müsabiqə üzrə yekun şərh hüquqlarını özündə saxlayır. Hər hansı bir sualınız varsa, zəhmət olmasa, Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlayın.