Qaydalar və Şərtlər
1. İstifadəçilər mükafatlara uyğun olmaq üçün müsabiqədə qeydiyyatdan keçməlidirlər.
2. Hesablama yalnız zəncir, fiat və P2P depozitlərini əhatə edir.
3. Yalnızca işlem ücreti 0'dan büyük olan vadeli işlem hacmi sayılacaktır (USDC/USDT gibi stabil coin vadeli işlemleri hariç). Tüm alım satım istatistikleri, UTC+8 zaman dilimine göre hesaplanacaktır.
4. Alt-hesablar, Bazar Yaradıcılar və İnstitusional hesablar iştirak üçün uyğun deyil.
5. Mükafatlar müsabiqə başa çatdıqdan sonra 10 iş günü ərzində nəzərdən keçirilib paylanacaq. Fiziki mükafatlar üçün müştəri xidməti komandamız qaliblərlə birbaşa əlaqə saxlayaraq çatdırılmağı təşkil edəcək.
Zəhmət olmasa, bonuslarınızı istifadə etmədən əvvəl Fyuçers Bonusu Təlimatlarını oxuyun.
7. İştirakçılar xidmət şərtlərinə tam əməl etməlidirlər. MEXC müsabiqə müddətində müddətində saxta həcm yaratma, toplu hesab qeydiyyatları, öz-özünə ticarət və ya bazar manipulyasiyası ilə şübhəli olan istifadəçiləri diskvalifikasiya etmə hüququna malikdir.
8. MEXC bu müsabiqənin şərtlərini əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmə hüququna malikdir.
9. MEXC bu müsabiqə üçün son qərar vermək hüququna malikdir. Hər hansı bir sualınız varsa, zəhmət olmasa, müştəri xidməti komandası ilə əlaqə saxlayın.