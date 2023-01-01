Nümunə 1: Maskın bir müsabiqə günündəki fyuçers ticarət həcmi 80.000.000 USDT-dir və həmin gün ticarət həcmi sıralamasında birinci yerdədir. Kilidi açılan ümumi mükafat fondunun 1.000.000 USDT olduğunu və müsabiqənin ticarət edilən günlərinin sayının 14 gün olduğunu hesab etsək, Maskın alacağı müsabiqə bonusu aşağıdakı kimi olacaq: Ümumi Mükafat Fondu 1.000.000 * 25% / 14 gün * 15% * 2 = 5.357 USDT.<br/>Nümunə 2: Maskın bir müsabiqə günündəki fyuçers ticarət həcmi 25.000.000 USDT-dir və həmin gün ticarət həcmi sıralamasında birinci yerdədir. Maskın 1-ci yer üçün tələb olunan 40.000.000 USDT-lik minimum ticarət həcmini tamlamadığını, amma 3-cü yer üçün tələb olunan 25.000.000 USDT-lik minimum ticarət həcmini tamamladığını hesab etsək, bu halda Mask 3-cü yer mükafatını alacaq.
Pulsuz Airdrop Alın
-- USDT dəyərində mövqe alın — mükafatlar məhduddur, ilk gələnə ilk xidmət prinsipinə əsaslanır! Dəstəklənən ticarət cütləri: --
Niyə MEXC Fyuçersi seçməlisiniz?
Qlobal Miqyasda Populyar Tokenlərin Ən Çoxu
Ən sürətli siyahılama, fyuçersdə populyar tokenlərin ən geniş çeşidlərini və 200x-ə qədər tənzimlənə bilən leverec təqdim edirik.
Qlobal Miqyasda Likvidlik Üzrə 1 Nömrə
Ticarət cütlərinin 90%-dən çoxu ən yüksək likvidlik təklif edir, bu da qeyri-adi bazar şərtlərində sabitliyi təmin edərək gözlənilməz likvidliyin qarşısını alır.
Bazardakı Ən Aşağı Komissiyalar
Bazarda ən aşağı fyuçers komissiyalarından zövq alın: 0,000% bazar yaradıcı və 0,000% bazar alıcı.
FAQ
Müsabiqə Qaydaları
1. Bu airdrop mövqeyi yalnız MEXC rəsmi nümayəndələri tərəfindən xüsusi olaraq dəvət edilmiş istifadəçilər üçün əlçatandır.
2. Hər bir istifadəçi airdrop mövqeyini yalnız bir dəfə pulsuz ala bilər. Brokerlər, institusional istifadəçilər və alt hesablar bu müsabiqədə iştirak etmək hüququna malik deyillər.
3. Bütün iştirakçılar MEXC-in xidmət şərtlərinə ciddi şəkildə riayət etməlidirlər. MEXC müsabiqə müddətində qeyri-dürüst və ya sui-istifadə xarakterli fəaliyyətlərdə iştirak edənləri müsabiqədən diskvalifikasiya etmək hüququna malikdir.
4. MEXC bu müsabiqənin şərtlərini əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmə hüququna malikdir.