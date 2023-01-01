Niyə MEXC Fyuçersi seçməlisiniz?
Qlobal Miqyasda Populyar Tokenlərin Ən Çoxu
Ən sürətli siyahılama, fyuçersdə populyar tokenlərin ən geniş çeşidlərini və 200x-ə qədər tənzimlənə bilən leverec təqdim edirik.
Qlobal Miqyasda Likvidlik Üzrə 1 Nömrə
Ticarət cütlərinin 90%-dən çoxu ən yüksək likvidlik təklif edir, bu da qeyri-adi bazar şərtlərində sabitliyi təmin edərək gözlənilməz likvidliyin qarşısını alır.
Bazardakı Ən Aşağı Komissiyalar
Bazarda ən aşağı fyuçers komissiyalarından zövq alın: 0,000% bazar yaradıcı və 0,000% bazar alıcı.
1. Bu airdrop mövqeyi yalnız MEXC rəsmi nümayəndələri tərəfindən xüsusi olaraq dəvət edilmiş istifadəçilər üçün əlçatandır.
2. Hər bir istifadəçi airdrop mövqeyini yalnız bir dəfə pulsuz ala bilər. Brokerlər, institusional istifadəçilər və alt hesablar bu müsabiqədə iştirak etmək hüququna malik deyillər.
3. Bütün iştirakçılar MEXC-in xidmət şərtlərinə ciddi şəkildə riayət etməlidirlər. MEXC müsabiqə müddətində qeyri-dürüst və ya sui-istifadə xarakterli fəaliyyətlərdə iştirak edənləri müsabiqədən diskvalifikasiya etmək hüququna malikdir.
4. MEXC bu müsabiqənin şərtlərini əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən dəyişdirmə hüququna malikdir.