ZKFair is the first community ZK-L2 based on Polygon CDK and Celestia DA, powered by Lumoz, a ZK-RaaS provider. ZKFair ensures 100% EVM compatibility, exceptional performance, minimal fees, and robust security.

SıralamaNo.2154

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.01%

Dövriyyə Təklifi10,000,000,000

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.024986672188667125,2024-01-13

Ən Aşağı Qiymət0.000044483694695637,2025-04-17

İctimai BlokçeynETH

