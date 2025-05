XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

SıralamaNo.2522

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi5,613,529,403.74

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat29,992,295,954.49

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.014988003206414113,2022-07-06

Ən Aşağı Qiymət0.00002652386196956,2024-11-02

İctimai BlokçeynXRP

