XELS is an eco-conscious blockchain platform enabling corporations and individuals alike the ability to easily and transparently offset their carbon footprint by purchasing tokenized carbon offset credits.

SıralamaNo.2024

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)1.04%

Dövriyyə Təklifi21,000,000

Maksimum Təklif21,000,000

Ümumi Təchizat21,000,000

Dövriyyə Faizi1%

Buraxılış Tarixi2021-04-30 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi5.4720479829280375,2022-06-11

Ən Aşağı Qiymət0.035240446976008484,2025-05-25

İctimai BlokçeynETH

