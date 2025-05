XCAD

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

SıralamaNo.1651

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)2.65%

Dövriyyə Təklifi47,726,795.94460851

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat198,813,157.8570137

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi9.064501091879395,2022-01-20

Ən Aşağı Qiymət0.05395484495881792,2025-04-22

İctimai BlokçeynETH

Sektor

Sosial Media

