WXT is the native token introduced by WEEX Global, operating on the ERC-20 standard protocol. Designed as a cornerstone of the WEEX ecosystem, WXT serves as a dynamic incentive mechanism, rewarding partners, contributors, pioneers, and active members of the WEEX exchange community.

SıralamaNo.3233

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0,00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat6 000 000 000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi2023-08-01 00:00:00

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət0,01 USDT

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.03496190133476818,2025-05-23

Ən Aşağı Qiymət0.01076131063143907,2024-09-06

İctimai BlokçeynETH

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.