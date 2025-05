WWY

$WWY is the native token of WeWay's ecosystem and serves as a cornerstone of our commitment to revolutionize finance in the Web3 era. $WWY is a utility token that enables the access to various services and opportunities within WeWay's ecosystem. $WWY is a symbol of innovation and collaboration, and embodies WeWay's mission of building a strong, interconnected DeFi space.

AdWWY

SıralamaNo.2406

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.06%

Dövriyyə Təklifi1,440,281,416

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat6,999,999,999

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.07362579999176638,2022-04-26

Ən Aşağı Qiymət0.000179664089786364,2025-04-07

İctimai BlokçeynBSC

Sektor

Sosial Media

