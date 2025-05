WSDM

Wisdomise is an all-in-one, AI-powered platform offering users curated intelligence and exposure to investment opportunities in digital assets and later other financial markets.

SıralamaNo.1897

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.05%

Dövriyyə Təklifi432,459,753.515346

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.1191700212931804,2024-05-18

Ən Aşağı Qiymət0.003030738723576304,2025-05-27

İctimai BlokçeynMATIC

