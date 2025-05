WINX

WinX is the #1 gaming hub on Sui. Trusted with $37M+ in wager volume and lead investment from Sui Foundation. Welcome to Crypto Betting for the New Generation

SıralamaNo.5498

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif10,000,000,000

Ümumi Təchizat10,000,000,000

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.000141248050039133,2025-03-15

Ən Aşağı Qiymət0.000037537143658518,2025-05-24

İctimai BlokçeynSUI

etfindex:mc_etfindex_sourceHüququi Xəbərdarlıq: Məlumatlar cmc tərəfindən təmin edilir və investisiya məsləhəti kimi qəbul edilməməlidir.