Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

SıralamaNo.407

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.57%

Dövriyyə Təklifi398,396,955.51942706

Maksimum Təklif500,000,000

Ümumi Təchizat500,000,000

Dövriyyə Faizi0.7967%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi7.604160676477258,2021-11-16

Ən Aşağı Qiymət0.07481866,2021-06-30

İctimai BlokçeynETH

