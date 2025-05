WBC

WorldBrain is an innovative AI project initiated by the Worldbrains Foundation, a subsidiary of OpenAI. Based on ChatGPT's Earth-scale database, WorldBrain establishes an initial world (frame of reference) for the "World Model", thus realizing the capability of WorldBrain to model the world like the human brain. Leveraging distributed computing technology, deploying hardware devices globally through the DePIN network and applying tokenization mechanism, enables every user to be the creator and owner of the WorldBrain system and effectively distribute the wealth created by WorldBrain among all participants. Truly benefit people!

SıralamaNo.3668

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi0

Maksimum Təklif177,511,415.52503

Ümumi Təchizat177,511,415.5

Dövriyyə Faizi0%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.2898912944363415,2024-08-11

Ən Aşağı Qiymət0.003602780163086893,2025-05-27

İctimai BlokçeynARB

