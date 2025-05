VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

SıralamaNo.2615

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)%0,00

Dövriyyə Təklifi118.131.599,7386215

Maksimum Təklif1.000.000.000

Ümumi Təchizat1.000.000.000

Dövriyyə Faizi0.1181%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.015653767551023726,2025-02-26

Ən Aşağı Qiymət0.001405981828859297,2025-05-26

İctimai BlokçeynBASE

