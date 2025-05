VISTA

Ethervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

SıralamaNo.1194

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)140.91%

Dövriyyə Təklifi941,565.00604716

Maksimum Təklif1,000,000

Ümumi Təchizat941,565.00604716

Dövriyyə Faizi0.9415%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi75.26396878625319,2024-11-01

Ən Aşağı Qiymət4.312291250115094,2024-10-09

İctimai BlokçeynETH

TəqdimatEthervista is a new standard for Decentralized Exchanges -Built for Ethereum and Layer 2s.

Sektor

Sosial Media

