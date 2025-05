VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Bazar Dəyəri$0,00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0,00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)4,48%

Dövriyyə Təklifi999 994 104

Maksimum Təklif0

Ümumi Təchizat999 994 104

Dövriyyə Faizi%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.47494534861759263,2025-01-26

Ən Aşağı Qiymət0.00008419597421907,2025-01-23

İctimai BlokçeynSOL

TəqdimatThe official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Sektor

Sosial Media

