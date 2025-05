VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

AdVEX

SıralamaNo.1810

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi733,642,279

Maksimum Təklif1,008,772,305

Ümumi Təchizat1,008,772,305

Dövriyyə Faizi0.7272%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.0471216,2018-08-01

Ən Aşağı Qiymət0.000442965498417112,2024-01-29

İctimai BlokçeynVEX

Sektor

Sosial Media

