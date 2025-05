UXLINK

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

SıralamaNo.257

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)6.12%

Dövriyyə Təklifi408,956,731

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat1,000,000,000

Dövriyyə Faizi0.4089%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi3.746370866618436,2024-12-25

Ən Aşağı Qiymət0.140969371563402,2024-08-05

İctimai BlokçeynARB

Sektor

Sosial Media

