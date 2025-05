UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

SıralamaNo.2272

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.13%

Dövriyyə Təklifi111,566,779

Maksimum Təklif384,649,206

Ümumi Təchizat316,649,184

Dövriyyə Faizi0.29%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi1.23343715,2021-06-03

Ən Aşağı Qiymət0.00290385086244144,2025-04-18

İctimai BlokçeynETH

