UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

SıralamaNo.2335

Bazar Dəyəri$0.00

Tamamilə Azaldılmış Bazar Dəyəri$0.00

Bazar Payı%

Ticarət Həcmi/Bazar Dəyəri (24 Saat)0.00%

Dövriyyə Təklifi271,869,699

Maksimum Təklif1,000,000,000

Ümumi Təchizat990,935,006

Dövriyyə Faizi0.2718%

Buraxılış Tarixi--

Aktivin ilk dəfə buraxıldığı qiymət--

Bütün Zamanların Ən Yüksəyi0.14138683137455213,2024-04-23

Ən Aşağı Qiymət0.001079036664609985,2025-04-21

İctimai BlokçeynBSC

Sosial Media

